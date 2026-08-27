Тед Лассо 4 сезон: сколько серий в продолжении популярной комедии

Любимый тренер миллионов зрителей вернулся! В этом месяце после продолжительного перерыва вышел 4 сезон спортивной комедии Тед Лассо. Так что ценители приключений харизматичного американца в Британии обеспечены хорошим настроением как минимум до октября, когда выйдет последняя серия сериала. В целом, в новом сезоне Теда Лассо будет 10 серий.

Рассказываем, что известно о новом сезоне спортивной телекомедии в нашем материале.

Тед Лассо 4 сезон: сколько серий

Продолжение популярного сериала о футболе покажут в 10-ти сериях. Создатели комедийного телешоу вернулись к формату первого сезона, который вышел в 2020 году и также имел 10 серий. Следующие части истории, вышедшие в 2021 и 2023 годах, получили больше экранного времени — уже по 12 серий каждая.

В четвертой части, которой не должно было быть, харизматичный тренер снова едет в Британию, чтобы на этот раз тренировать уже женскую футбольную команду второго дивизиона. Что из этого получится, мы узнаем уже совсем скоро.

Тед Лассо 4 сезон: график выхода серий

На сегодняшний день уже вышло четыре серии новых приключений американца и его британских друзей. Полное расписание выхода серий 4 сезона таково:

5 августа: эпизод 1 (Home/Дом)

12 августа: эпизод 2 (Curiouser and Curiouser!/Интереснее и интереснее!)

19 августа: эпизод 3 (Richmond’s Got Talent/Ричмонд имеет талант)

26 августа: эпизод 4 (‘Greyhounds’ Day Off/Выходной Greyhounds)

2 сентября: эпизод 5 (Riches of Embarrassment/Сокровища стыда)

9 сентября: эпизод 6

16 сентября: эпизод 7

23 сентября: эпизод 8

30 сентября: эпизод 9

7 октября: финал сезона

Продолжительность уже вышедших серий составляет в основном 46 минут.

Тед Лассо 4 сезон: где смотреть в Украине

В Украине официально смотреть сериал можно на платформе Apple TV. Новые серии выходят с украинскими субтитрами каждую среду. Первые три сезона спортивной комедии также доступны для просмотра на платформе Apple TV, но без украинских субтитров.

Ранее мы писали о том, что сериал Тед Лассо решили продлить еще на один сезон.

Фото: скриншот с YouTube.

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