Обстрілюють колони автобусів і точки збору людей! Чому сьогодні зелені коридори можуть не відкритися

Росія грубо порушує домовленості про припинення вогню під час організації так званих зелених коридорів. Про це повідомила Ірина Верещук на ранковому брифінгу.

Окупанти почали обстрілювати гуманітарні колони автобусів, населені пункти і точки збору людей, з яких планувалася евакуація мирного населення та брати в заручники супроводжуючих осіб.

Так, у полоні перебуває рятувальник Олексій Данченко. А вчора окупанти захопили лікарню інтенсивного лікування в Маріуполі У заручниках опинилися 400 мирних людей, це мешканці Маріуполя. Зараз саме з території цієї лікарні ведуться обстріли.

Це величезна загроза для переміщення людей гуманітарними коридорами.

Україна досі не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня. Відкритим залишається питання “зелених коридорів” для Ізюму та Маріуполя.

Тож наразі невідомо, чи вдасться евакуювати українців з проблемних регіонів країни впродовж дня.

Нагадаємо, напередодні було досягнуто домовленості про відкриття гуманітарних коридорів за дев’ятьма напрямками, зокрема з Маріуполя. Декілька тисяч мешканців міста змогли залишити його приватним транспортом.