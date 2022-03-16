Якщо ви мирний житель, краще уникати окупантів — поведінка під час зустрічі з ворогом

Рух опору українців проти путінського терору неймовірний. Черги до військкоматів та загонів тероборони. Люди голіруч ідуть проти танків рашистів.

Однак окупанти непередбачувані й можуть розстріляти навіть за роздачу хліба чи розчавити танком автомобіль з цивільними.

Тож якщо ви — неозброєний мирний житель, то зустрічі з окупантами краще уникати. Якщо ж це трапилося, то ось кілька правил від правозахисників, як поводитись у такій небезпечній ситуації.

Віддати телефон для збереження власного життя

Якщо у вас вимагають телефон, то краще віддати його і зберегти своє життя.

Однак варто попередити ворога, що дзвінки у Росію тепер неможливі, оскільки Україна закрила свою мобільну мережу.

Видаляти фото ворожої техніки

Якщо ви фотографували перед цим ворожу техніку, видаляйте знімки за першої ж нагоди.

Перейменувати в телефоні своїх знайомих активістів

Окупанти можуть відбирати телефон не лише для того, щоб зателефонувати комусь, але й для пошуку нових жертв.

Їх цікавлять активісти, волонтери, журналісти.

Тому намагайтеся максимально використовувати приховані переписки. Підпишіть ваших друзів-активістів зашифровано.

Якщо ви стали свідком викрадення людини

Якщо ви стали свідком викрадення людини, то одразу телефонуйте за номерами у спеціальний центр СБУ: +380676508332; +380980873601.

Якщо ви стали жертвою викрадення

Якщо жертвою викрадення стали ви, то постарайтеся дати своїм знайомим про себе яку-небудь звістку, щоб вас почали шукати.

Однак якщо ви активіст і підозрюєте, що таке може статися, то подбайте про своїх близьких, стареньких та дітей заздалегідь.

Окупанти будуть залякувати та шантажувати саме дітьми. Тому якщо є змога, краще якось убезпечити та сховати їх.

Крім того, можна домовитись із сусідами чи знайомими, щоб хтось попіклувався про дітей у разі непередбачуваних обставин.

Не намагатися затримати окупантів голіруч

Зараз уся країна намагається допомогти. Однак окупанти почали прикидатися волонтерами та розпитувати про позиції.

Не намагайтеся затримати їх голіруч. Краще записати номери їхніх машин і передати цю інформацію поліції.

Окрім того, зараз високий ризик поранення для будь-кого, навіть у відносно спокійних куточках України. Читай, як правильно обробляти рани для швидшого загоєння.