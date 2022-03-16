Якщо ви мирний житель, краще уникати окупантів — поведінка під час зустрічі з ворогом

Рух опору українців проти путінського терору неймовірний. Черги до військкоматів та загонів тероборони. Люди голіруч ідуть проти танків рашистів.
Однак окупанти непередбачувані й можуть розстріляти навіть за роздачу хліба чи розчавити танком автомобіль з цивільними.
Тож якщо ви — неозброєний мирний житель, то зустрічі з окупантами краще уникати. Якщо ж це трапилося, то ось кілька правил від правозахисників, як поводитись у такій небезпечній ситуації.
Якщо у вас вимагають телефон, то краще віддати його і зберегти своє життя.
Однак варто попередити ворога, що дзвінки у Росію тепер неможливі, оскільки Україна закрила свою мобільну мережу.
Якщо ви фотографували перед цим ворожу техніку, видаляйте знімки за першої ж нагоди.
Окупанти можуть відбирати телефон не лише для того, щоб зателефонувати комусь, але й для пошуку нових жертв.
Їх цікавлять активісти, волонтери, журналісти.
Тому намагайтеся максимально використовувати приховані переписки. Підпишіть ваших друзів-активістів зашифровано.
Якщо ви стали свідком викрадення людини, то одразу телефонуйте за номерами у спеціальний центр СБУ: +380676508332; +380980873601.
Якщо жертвою викрадення стали ви, то постарайтеся дати своїм знайомим про себе яку-небудь звістку, щоб вас почали шукати.
Однак якщо ви активіст і підозрюєте, що таке може статися, то подбайте про своїх близьких, стареньких та дітей заздалегідь.
Окупанти будуть залякувати та шантажувати саме дітьми. Тому якщо є змога, краще якось убезпечити та сховати їх.
Крім того, можна домовитись із сусідами чи знайомими, щоб хтось попіклувався про дітей у разі непередбачуваних обставин.
Зараз уся країна намагається допомогти. Однак окупанти почали прикидатися волонтерами та розпитувати про позиції.
Не намагайтеся затримати їх голіруч. Краще записати номери їхніх машин і передати цю інформацію поліції.
Окрім того, зараз високий ризик поранення для будь-кого, навіть у відносно спокійних куточках України. Читай, як правильно обробляти рани для швидшого загоєння.