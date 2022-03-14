Що робити, якщо станеться найстрашніше? Розповідаємо, як треба поводити себе у полоні

З кожним днем ми переконуємося у тому, що ворог жорстокий і безжалісний. Він чітко усвідомлює свої дії та не жаліє ні жінок, ні дітей, ні літніх людей.

Російські війська беруть в окупацію міста та села, цілком можливо, що люди можуть потрапити в полон.

Це можуть робити з різних причин: для розвідки, шантаж, живий щит тощо.

Експертка з потреб психічного здоров’я Марта Пивоваренко для Telegram-каналу Психологічна підтримка розповіла, як діяти, якщо тебе взяли в полон.

Найперше, ми маємо знати, що робити, аби не потрапити в полон.

— У жодному разі не можна носити військову або схожу на військову форму, камуфляж, мати якусь символіку на одязі, а також вбиратися у хороші дорогі речі.

Треба виглядати максимально просто й не привертати до себе увагу.

Поведінка з терористами

Дотримуватися спокою і не показувати страху. Не чини опір, не намагайся вступати з ними у бесіду, не прагни розжалобити їх або відрадити від виконання плану.

Не варто також порушувати встановлених терористами правил, щоб не спровокувати погіршення умов вашого утримання.

Удавай, що ти не ідеологічна, не релігійна людина, без чіткої позиції. Не проявляй активність, не будь першим, не говори багато і голосно.

Не встановлюй з ними зоровий контакт. Дивися не прямо в очі, а трохи в сторону. Проте не дивися з позиції підданого і приниженого — це також провокує на агресію.

Тобі ставитимуть питання — відповідай коротко, лаконічно, без зайвих деталей. Нейтральний холодний діалог, без агресії, без зацікавленості.

Якщо той, хто бере в полон, хоче проявити агресію, її треба прийняти.

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Турбота про себе

Дуже важливо не забувати про особисту гігієну, фізичні вправи, дихальні техніки для заспокоєння. Це допоможе і надалі відчувати себе людиною.

Пам’ятай, що тебе не звільнять миттєво, але пам’ятай, що звільнять обов’язково.

Треба примушувати себе їсти навіть через “не хочу”. З першого дня, не демонструвати спротиву.

Використовуй кожну можливість сходити в туалет, адже наступного разу може не бути. Створи собі комфортне місце для сну, щоб тобі було зручно. Якщо маєш поранення чи кровотечу – зупини її.

Не бери до рук зброю. Якщо почнеться штурм тебе можуть сплутати з терористом.

Поведінка з іншими полоненими

— У жодному разі не демонструвати зв’язок із іншими полоненими, це може бути використано проти вас або ваших рідних. Чим більші спроби завадити катуванню, тим сильнішими вони будуть, — каже експертка.

Якщо під час катування і допитів з вами є інша людина, не реагуй на неї, не намагайся заспокоїти.

Хочеш когось підтримати — роби це тільки наодинці. Будь-який прояв співчуття веде до посилення катування.

Якщо на тебе повісили бомбу, треба спокійно сповістити спецслужби. Паніка тут не допоможе. Зроби це голосом або рухом руки дай зрозуміти про це співробітникам спецслужб.

Важливо запам’ятати якомога більше деталей про місце перебування. По можливості зроби для себе непомітні позначки, щоб потім його впізнати.

У багатьох людей після пережитого стресу є травми. Може виникнути посттравматичний стресовий розлад. Раніше ми розповідали, що таке ПТСР, чому і в кого виникає.