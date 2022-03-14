Психологія

Що робити, якщо станеться найстрашніше? Розповідаємо, як треба поводити себе у полоні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Березня 2022, 07:00
Що робити, якщо тебе взяли в полон
Фото: Pexels

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