Что делать, если произойдет самое страшное? Рассказываем, как нужно вести себя в плену

С каждым днем ​​мы убеждаемся в том, что враг жесток и безжалостен. Он четко осознает свои действия и не жалеет ни женщин, ни детей, ни пожилых людей.

Российские войска берут в оккупацию города и деревни, вполне возможно, что люди могут попасть в плен.

Это могут делать по разным причинам: для разведки, шантажа, живого щита и т.д.

Эксперт по нуждам психического здоровья Марта Пивоваренко для Telegram-канала Психологическая поддержка рассказала, как действовать, если тебя взяли в плен.

Прежде всего, мы должны знать, что делать, чтобы не попасть в плен.

— Ни в коем случае нельзя носить военную или похожую на военную форму, камуфляж, иметь какую-то символику на одежде, а также одеваться в хорошие дорогие вещи.

Надо выглядеть максимально просто и не обращать на себя внимание.

Поведение с террористами

Соблюдай покой и не показывай страха. Не сопротивляйся, не пытайся вступать с ними в беседу, не стремись разжаловать их или отговорить от выполнения плана.

Не стоит также нарушать установленные террористами правила, чтобы не спровоцировать ухудшение условий вашего содержания.

Притворяйся, что ты не идеологический, не религиозный человек, без четкой позиции. Не проявляй активность, не будь первым, не говори много и громко.

Не устанавливай с ними зрительный контакт. Смотри не прямо в глаза, а чуть-чуть в сторону. Однако не смотри с позиции подданного и униженного — это тоже провоцирует агрессию.

Тебе будут задавать вопросы — отвечай коротко, лаконично, без лишних деталей. Нейтральный холодный диалог без агрессии, без заинтересованности.

Если тот, кто пленяет, хочет проявить агрессию, ее нужно принять.

Забота о себе

Очень важно не забывать о личной гигиене, физических упражнениях, дыхательных техниках для успокоения. Это поможет и дальше чувствовать себя человеком.

Помни, что тебя не уволят мгновенно, но помни, что уволят обязательно.

Надо заставлять себя есть даже через “не хочу”. С первого дня не демонстрировать сопротивления.

Используй любую возможность сходить в туалет, ведь в следующий раз может не быть. Создай себе комфортное место для сна, чтобы тебе было удобно. Если у тебя ранение или кровотечение — останови его.

Не бери в руки оружие. Если начнется штурм, тебя могут спутать с террористом.

Поведение с другими пленными

— Ни в коем случае не демонстрировать связь с другими пленными, это может быть использовано против вас или ваших родных. Чем больше попытки помешать пыткам, тем сильнее они будут, — говорит эксперт.

Если во время пыток и допросов с вами есть другой человек, не реагируй на него, не пытайся успокоить.

Хочешь кого-нибудь поддержать — делай это только наедине. Любое проявление сострадания ведет к усилению пыток.

Если на тебя повесили бомбу, нужно спокойно известить спецслужбу. Паника здесь не поможет. Сделай это голосом или движением руки, дай понять об этом сотрудникам спецслужб.

Важно запомнить как можно больше деталей о местонахождении. По возможности сделай себе незаметные отметки, чтобы потом его узнать.

У многих людей после пережитого стресса есть травмы. Может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство. Раньше мы рассказывали, что такое ПТСР, почему и у кого возникает.