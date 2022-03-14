Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ

В Україні йде війна, яку нахабно розв’язала Росія. Ризик поранення наразі високий, тож важливо знати, як правильно обробити рану при різних ушкодженнях.

Як обробити рану — порядок дій

Огляньте рану

Якщо наявна сильна зовнішня кровотеча – зупиніть її за допомогою прямого тиску на рану, допоки не знайдете можливості використати кровоспинний джгут, турнікет чи стисну пов’язку

Якщо з рани незначна кровотеча – накладіть пов’язку, що тиснутиме на рану, використовуючи для цього стерильні серветки (за наявності) та еластичний чи простий бинт

Якщо у рану потрапили дрібні предмети, і ви можете їх легко видалити – зробіть це.

Виконуючи перев’язки у наступні дні, ви можете обробляти ділянку навколо рани використовуючи один з препаратів:

хлоргексидин біглюконат

повідон-йод

70% розчин етанолу

Але, за можливості, не використовуйте засоби, що можуть пофарбувати шкіру. Через це ви можете не помітити гноїння.

Якщо воно таки сталося, рекомендуємо зв’язатися з лікарем онлайн для консультацій. Вони безкоштовні.

До речі, ми також розповідали, як обробити рану дитині.

Важливо: антисептики не мають потрапляти у саму рану, інакше вони спровокують хімічний опік.

Також ви можете дати постраждалому знеболювальне, якщо він раніше його не прийняв.

Якщо пошкодження велике, рана викликає занепокоєння і не загоюється, слід якомога швидше звернутися за медичною допомогою.

Бережіть себе і перевірте, чи у вас вдома є все необхідне для домедичної допомоги, а також подивіться, яким заспокійливим можна поповнити аптечку