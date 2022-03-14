Чтобы не растеряться! Как правильно обработать ранения – инструкция от Минздрава

В Украине идет война, которую нагло развязала Россия. Риск ранения пока высок, поэтому важно знать, как правильно обработать рану при разных повреждениях.

Как обработать рану — порядок действий

Осмотрите рану

Если имеется сильное наружное кровотечение – остановите его с помощью прямого давления на рану, пока не найдете возможности использовать кровоостанавливающий жгут, турникет или сжатую повязку

Если из раны незначительное кровотечение – наложите повязку, которая будет давить на рану, используя стерильные салфетки (при наличии) и эластичный или простой бинт

Если в рану попали маленькие предметы, и вы сможете их просто удалить – сделайте это.

Выполняя перевязки в последующие дни, вы можете обрабатывать участок вокруг раны, используя один из препаратов:

хлоргексидин биглюконат

повидон-йод

70% раствор этанола

Но, по возможности, не используйте средства, которые могут окрасить кожу. Из-за этого вы можете не заметить гноения.

Если оно произошло, рекомендуем связаться с врачом онлайн для консультаций. Они бесплатные.

Кстати, мы тоже рассказывали, как обработать рану ребенку.

Важно: антисептики не должны попадать в самую рану, иначе они спровоцируют химический ожог.

Также вы можете дать пострадавшему обезболивающее, если он раньше его не принял.

Если повреждение большое, рана вызывает беспокойство и не заживает, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

Берегите себя и проверьте, есть ли у вас дома все необходимое для медицинской помощи, а также посмотрите, каким успокаивающим можно пополнить аптечку