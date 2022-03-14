Чтобы не растеряться! Как правильно обработать ранения – инструкция от Минздрава

В Украине идет война, которую нагло развязала Россия. Риск ранения пока высок, поэтому важно знать, как правильно обработать рану при разных повреждениях.
Если в рану попали маленькие предметы, и вы сможете их просто удалить – сделайте это.Выполняя перевязки в последующие дни, вы можете обрабатывать участок вокруг раны, используя один из препаратов:
Но, по возможности, не используйте средства, которые могут окрасить кожу. Из-за этого вы можете не заметить гноения.
Если оно произошло, рекомендуем связаться с врачом онлайн для консультаций. Они бесплатные.
Кстати, мы тоже рассказывали, как обработать рану ребенку.
Важно: антисептики не должны попадать в самую рану, иначе они спровоцируют химический ожог.Также вы можете дать пострадавшему обезболивающее, если он раньше его не принял.
Если повреждение большое, рана вызывает беспокойство и не заживает, следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
Берегите себя и проверьте, есть ли у вас дома все необходимое для медицинской помощи, а также посмотрите, каким успокаивающим можно пополнить аптечку