Забудь о йоде, спирте и зеленке — советы педиатра, как правильно обрабатывать детские раны

Нет ребенка, который ни разу в жизни не поранился даже в мирные времена. Во время войны этот риск возрастает.
Врач-педиатр и детский невролог Ирина Платонова рассказала, как обрабатывать раны.
Лучше не обрабатывать рану спиртосодержащими антисептиками, ведь спирт раздражает кожу, очень жжет и вызывает страх у детей. Предпочитай бесспиртовые антисептики (например, октенисепт).
Лучше не обрабатывать средствами, которые могут окрашивать кожу (зеленка, йод, бетадин). Поскольку за окрашенной кожей можно не заметить гнойные, кровянистые выделения, гиперемию.
Раствор хлоргексидина, который чаще всего можно увидеть в аптеках (0,05%), не имеет дезинфицирующих свойств. Поэтому этот раствор следует использовать в концентрации не менее 2%.
Если ребенок жалуется на боли, поможет ибупрофен или парацетамол.
Ранее председатель совета директоров фармацевтической компании Дарница Дмитрий Шимкив объяснил, какова специфика работы аптек во время войны и есть ли запасы лекарств.