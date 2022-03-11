Забудь о йоде, спирте и зеленке — советы педиатра, как правильно обрабатывать детские раны

Нет ребенка, который ни разу в жизни не поранился даже в мирные времена. Во время войны этот риск возрастает.

Врач-педиатр и детский невролог Ирина Платонова рассказала, как обрабатывать раны.

Ребенок ранился: что делать

Промой рану под проточной водой.

Затем замочи или вымой рану с мылом под проточной водой.

Если есть грязь (песок, кусочки почвы), аккуратно вытри его салфеткой движениями сверху вниз.

Если рана кровоточит, приложи к ней холод.

Лучше не обрабатывать рану спиртосодержащими антисептиками, ведь спирт раздражает кожу, очень жжет и вызывает страх у детей. Предпочитай бесспиртовые антисептики (например, октенисепт).

Лучше не обрабатывать средствами, которые могут окрашивать кожу (зеленка, йод, бетадин). Поскольку за окрашенной кожей можно не заметить гнойные, кровянистые выделения, гиперемию.

Раствор хлоргексидина, который чаще всего можно увидеть в аптеках (0,05%), не имеет дезинфицирующих свойств. Поэтому этот раствор следует использовать в концентрации не менее 2%.

Если ребенок жалуется на боли, поможет ибупрофен или парацетамол.

Когда требуется осмотр врача

Боль не проходит больше двух дней.

В ране есть признаки воспаления (покраснение, гной, повышение температуры тела).

Ребенок не имеет прививки от столбняка (согласно национальному календарю прививки делаются в 2, 4, 6, 18 месяцев и 6 лет).

Остатки почвы, песка, камней в ране не вымываются в течение 15 минут.

Когда нужно вызывать скорую помощь

Малыш получил глубокую кровоточащую рану в области головы, шеи, грудной клетки, брюшной полости.

Кончик предмета, ранившего ребенка, остался в теле.

Есть прокол сустава, и ребенок не становится на ту ногу.

Ребенок теряет сознание, блюет, имеет судороги после травмирования.

Ранее председатель совета директоров фармацевтической компании Дарница Дмитрий Шимкив объяснил, какова специфика работы аптек во время войны и есть ли запасы лекарств.