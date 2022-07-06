Правила безопасности на воде: о чем следует помнить родителям во время отдыха

Попри звуки сирен та постійну загрозу з неба, у якому може летіти ворожа ракета, українці все ж таки намагаються хоча б іноді згадати мирне життя.

Особливо цього хочеться влітку, коли спека не дає спокою більше, аніж комарі вночі. Крім того, чимало батьків навіть на відносно безпечних територіях намагаються зберегти для своєї малечі відчуття дитинства та влаштовують для них прогулянки до водойм.

Проте піклуючись про емоційний стан дітей не варто забувати й про їхню безпеку. Тому краще згадати правила поводження на воді.

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Боярський інформаційний центр створив невеличку пам’ятку для батьків, які прагнуть забезпечити своїй малечі гарний літній відпочинок.

Насамперед експерти наголошують, що діти мають постійно знаходитись під контролем незалежно від їхніх навичок у плаванні. Що ж стосується немовлят та тих малюків, які не навчились плавати, то поруч з ними у воді повинні постійно бути дорослі.

Які правила поводження біля водойми мають пам’ятати батьки

Для того, щоб наблизитись до води, спочатку дитина має запитати дозволу. Дитина не може купатись без нагляду незалежно від її навичок плавання. Дорослий, який буде спостерігати за безпекою малечі, має не боятись води та бути у тверезому стані, щоб у будь-який момент мати змогу підстрахувати її. Не можна дозволяти дитині користуватись надувними матрацами, човнами, колами самостійно. Особливо це стосується випадків, коли вітряна погода, водойма досить глибока та має течії. Пірнати з човнів та сидіти на борті надзвичайно небезпечно. Залишати дитину без нагляду в басейні чи навіть у ванні теж може бути небезпечно. Довіряти життя своєї малечі старшим за неї дітям також не варто.

Про які правила поведінки біля водойми потрібно нагадати дітям

Дозволяти дітям у воді штовхати одне одного або стрибати з одне одного не варто.

Необхідно категорично заборонити дитині пірнати, особливо якщо вона не вміє плавати, а стан дна та його глибина невідомі.

Стрибати у воду у незнайомих місцях та з обривів не варто як малечі, так і дорослим. Це небезпечно для життєдіяльності людям будь-якого віку.

Також варто заборонити дитині, незалежно від її вмінь, запливати далеко за буйки або перепливати водойму.

Якщо малеча плавати ще не вміє, то варто її забезпечити надувним жилетом, колом чи нарукавниками перед тим, як вона піде у воду. Крім того, у цьому разі її необхідно попередити, що заходити у воду глибше, ніж по пояс, теж заборонено.

Однак просто залишатись біля води теж може виявитись не найбільш безпечною ідеєю, яскраве сонце замість рожевих щічок принесе неприємні почервоніння. Читай, що робити у разі сонячних опіків.

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