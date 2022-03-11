Забудь про йод, спирт та зеленку — поради педіатра, як правильно обробляти дитячі рани

Немає жодної дитини, яка б ні разу в житті не поранилася навіть у мирні часи. Під час війни, на жаль, цей ризик зростає.
Лікарка-педіатр та дитяча неврологиня Ірина Платонова розповіла, як обробляти дитячі рани.
Краще не обробляти рану спиртовмісними антисептиками, адже спирт подразнює шкіру, дуже пече і викликає страх у дітей. Надавай перевагу безспиртовим антисептикам (наприклад, октенісепт).
Не обробляти засобами, що можуть фарбувати шкіру (зеленка, йод, бетадин). Оскільки за зафарбованою шкірою можна не помітити гнійні, кров’янисті виділення, гіперемію.
Розчин хлоргексидину, який найчастіше можна побачити в аптеках (0,05%) не має дезінфікуючих властивостей. Тому цей розчин потрібно використовувати в концентрації не менше 2%.
Якщо дитина скаржиться на біль, допоможе ібупрофен або парацетамол.
Раніше голова ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця Дмитро Шимків пояснив, яка специфіка роботи аптек під час війни та чи існують запаси ліків.