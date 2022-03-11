Здоров'я та краса

Забудь про йод, спирт та зеленку — поради педіатра, як правильно обробляти дитячі рани

Олена Яковлєва, редакторка сайту 11 Березня 2022, 09:00
Як обробити рану дитині - поради педіатра
Фото: Unsplash

Більше новин
Олеся Жураківська
Вдома і стіни допомагають: Олеся Жураківська про дітей, допомогу під час війни та інформаційний простір
Забудь про йод, спирт та зеленку — поради педіатра, як правильно обробляти дитячі рани
Чому Росія говорить про хімічну зброю та що треба знати українцям, щоб бути у безпеці
Віталій Дейнега
Кожен на своєму фронті! Засновник фонду Повернись живим про проект для фіксації злочинів росіян та нашої доблесті
Одеса готується до оборони
Плетуть сітки та масово вступають в тероборону: як Одеса готується до захисту міста
Дивитись більше

Матеріали по темі

Олеся Жураківська
Вдома і стіни допомагають: Олеся Жураківська про дітей, допомогу під час війни та інформаційний простір
Забудь про йод, спирт та зеленку — поради педіатра, як правильно обробляти дитячі рани
Чому Росія говорить про хімічну зброю та що треба знати українцям, щоб бути у безпеці
Віталій Дейнега
Кожен на своєму фронті! Засновник фонду Повернись живим про проект для фіксації злочинів росіян та нашої доблесті
Одеса готується до оборони
Плетуть сітки та масово вступають в тероборону: як Одеса готується до захисту міста

Відео
0:04:36
Віталій Дейнега

Кожен на своєму фронті! Засновник фонду Повернись живим про проект для фіксації злочинів росіян та нашої доблесті
0:02:51
Одеса готується до оборони
Плетуть сітки та масово вступають в тероборону: як Одеса готується до захисту міста
0:11:10
звернення зеленського 10 березня 2022
Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак? Звернення Зеленського 10 березня 2022
0:03:35
Проукраїнські мітинги
Проукраїнські мітинги набирають обертів на Херсонщині та у Запорізькій області
0:08:17
Іраклій Окруашвілі
Це боротьба добра зі злом! Міністр Грузії, який воює в Україні, про війну з Росією
0:03:07
Забудь про йод, спирт та зеленку — поради педіатра, як правильно обробляти дитячі рани
Зараз я відчуваю себе потрібною: Астаф’єва про чищення картоплі, миття підлоги та посуду під час війни
0:06:13
Звернення міністра оборони
Ніхто у світі не вірив! Міністр оборони про те, що відбувається зараз і як нам перемогти у цій війні
0:02:09
Реакція росіян на санкції - відео
Потужні санкції змушують росіян прокидатися — люди в РФ обурюються на санкції
0:00:48
Мультфільм ДПСУ
Казка про вторгнення або як пахнуть “скрепы” – ДПСУ створила мультфільм про війну
0:02:55
Як тренуються українські військові
Разом за свободу! Як тренуються українські військові
Більше відео
Олеся Жураківська
Читати далі
Вдома і стіни допомагають: Олеся Жураківська про дітей, допомогу під час війни та інформаційний простір

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь