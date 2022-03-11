Забудь про йод, спирт та зеленку — поради педіатра, як правильно обробляти дитячі рани

Немає жодної дитини, яка б ні разу в житті не поранилася навіть у мирні часи. Під час війни, на жаль, цей ризик зростає.

Лікарка-педіатр та дитяча неврологиня Ірина Платонова розповіла, як обробляти дитячі рани.

Дитина поранилася: що робити

Промий рану під проточною водою.

Потім замочи або помий рану з милом під проточною водою.

Якщо є бруд (пісок, шматочки ґрунту), обережно витри його серветкою рухами зверху вниз.

Якщо рана кровоточить, приклади до неї холод.

Краще не обробляти рану спиртовмісними антисептиками, адже спирт подразнює шкіру, дуже пече і викликає страх у дітей. Надавай перевагу безспиртовим антисептикам (наприклад, октенісепт).

Не обробляти засобами, що можуть фарбувати шкіру (зеленка, йод, бетадин). Оскільки за зафарбованою шкірою можна не помітити гнійні, кров’янисті виділення, гіперемію.

Розчин хлоргексидину, який найчастіше можна побачити в аптеках (0,05%) не має дезінфікуючих властивостей. Тому цей розчин потрібно використовувати в концентрації не менше 2%.

Якщо дитина скаржиться на біль, допоможе ібупрофен або парацетамол.

Коли потрібен огляд лікаря

Біль не проходить понад два дні.

В рані є ознаки запалення (почервоніння, гній, підвищення температури тіла).

Дитина не має щеплення від правця (згідно з національним календарем щеплення робиться у 2, 4, 6, 18 місяців та 6 років).

Залишки ґрунту, піску, каміння в рані не вимиваються протягом 15 хвилин.

Коли потрібно викликати швидку допомогу

Маля отримало глибоку кровоточиву рану в ділянці голови, шиї, грудної клітки, черевної порожнини. Кінчик предмету, який поранив дитину, залишився у тілі. Є прокол суглобу і дитина не стає на ту ногу. Дитина втрачає свідомість, блює, має судоми після травмування.

Раніше голова ради директорів фармацевтичної компанії Дарниця Дмитро Шимків пояснив, яка специфіка роботи аптек під час війни та чи існують запаси ліків.