Успокоительное во время войны – чем пополнить аптечку, чтобы не нервничать

Во время войны уровень стресса и соответственно нервного напряжения зашкаливает. Что поможет успокоиться – валерьяна, глицин, корвалол?

Ответить на эти вопросы решилась фармацевт Яна Украинская.

Успокоительные средства

Успокоительное в аптеках продается в виде настоек, таблеток, капсул, в чистом виде и в комплексах по типу Новопассита, Трикардина и прочих.

Фармацевт отмечает, что все безрецептурные успокоительные имеют слабую оценку эффективности. Это значит, что помогают они на уровне плацебо.

Но если вам помогает валерьяна, пустырник, пион, пассифлора и любые другие травы – пейте!

Яна Украинская объясняет: в случае применения валерьянки, например, ваша психика работает по такому принципу: вы что-то приняли, то есть сделали шаг к облегчению состояния, психике становится легче и это работает.

По такому же принципу работает и глицин.

Ничего плохого от приема не будет, но если вам легче от того, что вы принимаете – пейте.

Магний будет полезен только в том случае, если у вас нехватка в организме.

Сердечные капли

Многие в нынешнее время интересуются сердечными каплями по типу валокордина, корвалола, барбовала.

Фармацевт советует: если чувствуете что сердце выскакивает – выпейте. Но это просто снимет симптом.

Кроме того, очень важно не путать учащенное сердцебиение во время стресса с сердечным приступом.

Если у вас случился сердечный приступ, принимать успокоительные капли не стоит. Вы можете потерять драгоценное время.

Вовремя не остановленный сердечный приступ может грозить инфарктом. Здесь нужны совсем другие препараты.

Также стоит помнить, что сердечные капли могут вызвать привыкание.

Как помочь себе без лекарств?

дышите

разговаривайте с близкими

пейте сладкий чай

пытайтесь заняться любым делом: почитать, приготовить еду, убраться

не закапывайтесь в новостях, старайтесь не читать новости 24/7

по потребности обратитесь к психологу — через бесплатные чаты-поддержки или в онлайне

проживайте эмоции, вежь плакать и злиться – это нормально.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как быстро уснуть в стрессовой ситуации.