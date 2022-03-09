Заспокійливе під час війни — чим поповнити аптечку, аби не нервувати

Під час війни рівень стресу та, відповідно, нервової напруги зашкалює. Що допоможе заспокоїтися – валеріана, гліцин чи корвалол?

Відповісти на ці питання наважилася фармацевт Яна Українська.

Заспокійливі засоби

Заспокійливе в аптеках продається у вигляді таблеток, капсул, настоянок, у чистому вигляді та в комплексах на кшталт Новопаситу, Трикардину та інших.

Фармацевт відзначає, що безрецептурні заспокійливі мають слабку оцінку ефективності. Це означає, що вони допомагають на рівні плацебо.

Але якщо вам допомагає валеріана, пустирник, півонія, пасифлора чи будь-які інші трави — вживайте!

Яна Українська пояснює: у разі застосування валеріани, наприклад, ваша психіка працює за таким принципом: ви випили настоянку, тобто зробили крок до полегшення стану, психіці легшає й це працює.

За таким саме принципом працює і гліцин.

Нічого поганого від прийому не буде, але якщо вам легше від того, що ви приймаєте – пийте.

Магній буде корисним лише в тому випадку, якщо у вас нестача його в організмі.

Серцеві краплі

Багато хто нині цікавиться серцевими краплями на кшталт валокордину, корвалолу, барбовалу.

Фармацевт радить: якщо відчуваєте, що серце вискакує з грудей – випийте. Але це лишень зніме симптоми.

Крім того, дуже важливо не плутати прискорене серцебиття під час стресу із серцевим нападом.

Якщо у вас трапився серцевий напад, приймати заспокійливі краплі не варто. Ви можете втратити дорогоцінний час.

Вчасно не зупинений серцевий напад може загрожувати інфарктом. Тут потрібні зовсім інші препарати.

А ще варто пам’ятати, що серцеві краплі можуть спричинити звикання.

Як допомогти собі без ліків?

дихайте

розмовляйте з близькими

пийте солодкий чай

намагайтеся зайнятися будь-якою справою: почитати, приготувати їжу, прибратися

не поринайте в новини з головою, намагайтеся не читати їх 24/7

за потребою зверніться до психологів – через безкоштовні чати-підтримки або онлайн

проживайте емоції, адже плакати та злитися – це нормально.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як швидко заснути у стресовій ситуації.