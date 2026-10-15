Як прибрати друге підборіддя: способи, як це зробити вдома самостійно

Друге підборіддя є проблемою багатьох людей. Навіть у дуже струнких часом є друге підборіддя, адже причина його появи часто не залежить від ваги.

Вікна розкажуть про причини появи другого підборіддя та як його можна позбутися самостійно.

Причини появи другого підборіддя

Вік

Подвійне підборіддя — поширена проблема у зрілому віці. Коли зв’язувальний апарат слабшає, жирова тканина зменшується, шкіра слабшає, обличчя “розпливається” та формується типовий зовнішній вигляд.

Генетична схильність

Друге підборіддя може бути наслідком генетичних особливостей людини. Якщо у більшості родичів спостерігалася подібна проблема, то вона може бути і в тебе. Але не переймайся, адже запобігти появі підборіддя можна за допомогою гімнастичних вправ і косметологічних заходів профілактики.

Порушення у функціонуванні щитоподібної залози

Іноді друге підборіддя може бути наслідком проблем зі щитоподібною залозою. Тому якщо ти помічаєш швидке збільшення шийно-підборідної зони, необхідно звернутися до лікаря.

Неправильна постава

Хай як здається банально, але на появу другого підборіддя сильно впливає постава людини. А ще ми постійно опускаємо голову вниз, щоб дивитися в смартфон, що також провокує появу другого підборіддя.

Надлишкова вага

Також подвійне підборіддя з’являється від зайвої ваги та неправильного харчування, тому потрібно переглянути свій раціон. Правильне харчування, крім того, добре впливає на здоров’я в цілому.

Як прибрати друге підборіддя

Деякі речі, на які здатна косметологія, ще кілька десятиліть тому здавалися неможливими. Зараз існує велика кількість процедур, які допоможуть прибрати подвійне підборіддя:

лазерна підтяжка шкіри;

радіоліфтинг;

мікрострумова терапія;

LPG-масаж;

• нитковий ліфтинг.

Як прибрати друге підборіддя самостійно

Попри розмаїття косметологічних процедур, прибрати друге підборіддя можна самостійно. Це буде дешевше, але може зайняти більше часу.

Завдяки фейсбілдингу та лімфодренажному масажу можна взагалі змінити своє обличчя й підтримувати молодість.

Головне знати, як це правильно робиться.

Лімфодренажний масаж

Підвищити пружність шкіри допоможе будь-який крем із вмістом гіалуронової кислоти.

Підніми голову і погладжуючими рухами нанеси крем, рухаючись від центру шиї до підборіддя. Акуратними рухами опрацюй шийно-підборідну зону. Масаж із використанням гіалуронового крему необхідно проводити двічі-тричі на тиждень.

Перші результати будуть помітні вже за місяць.

Не забувай використовувати коригувальні маски для підтяжки зони підборіддя, формули яких засновані на колагені та гіалуроновій кислоті.

Фейсбілдинг

Face-експертка Євгенія Баглик показала дієві вправи, які потрібно повторювати регулярно, щоб позбутися подвійного підборіддя.

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