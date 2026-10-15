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Як прибрати друге підборіддя: способи, як це зробити вдома самостійно

Богдана Макалюк, журналістка сайту 15 Жовтня 2026, 12:30 3 хв.
Як прибрати друге підборіддя
Фото Pexels

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