Як ботокс може вплинути на прикус та щелепу: несподівані факти від ортодонта

Ми живемо в часи, коли кожна маленька зморшка сприймається як проблема. Невеличкі мімічні лінії біля очей можуть стати підставою звернутися до косметолога. Але “страшні” зморшки — це не дефект. Це ознака життя, руху, емоцій і того, що м’язи працюють, а обличчя живе.

Сьогодні у світі панує справжня епідемія ботоксу. Жінки, а подеколи й чоловіки масово проводять процедури з обличчям, прагнучи досягти ідеальної гладкості. Результат може виглядати красиво — гладенька шкіра, відсутність зморшок.

Але є один величезний нюанс, про який мало хто здогадується — під цією красивою маскою починають відбуватися процеси, які з часом призводять до зовсім інших наслідків.

Зокрема ботокс може впливати на щелепу та м’язи так, як ми цього не очікували. Стоматолог, ортодонт-гнатолог, терапевт і хірург Корнелія Готра розповіла Вікнам, які саме таємниці приховує ботокс для нашої щелепи.

Що насправді відбувається під шкірою після введення ботоксу

За словами фахівчині, коли ми вводимо ботокс, то фактично вимикаємо м’яз. Це викликає ланцюгову реакцію, про яку мало хто знає: м’язовий параліч, викликаний ботоксом, швидко руйнує кісткову тканину.

— Коли м’яз не рухається, кістка під ним перестає отримувати необхідне живлення. Порушується те, що медики називають трофікою — живленням тканин. Кістка потребує навантаження, щоб залишатися здоровою. Коли м’яз заморожений ботоксом, це навантаження зникає.

Починається процес деградації кісткової тканини: остеопороз, порушення ремоделювання кістки, зменшення її щільності. Особливо це стосується жувальних м’язів.

— Дослідження RMC 2019 року продемонструвало, що ін’єкції ботоксу в жувальні м’язи призводять до втрати кісткової тканини щелепи. А ще одне дослідження 2020 року підтвердило: у жінок, яким робили ін’єкції ботоксу в жувальні м’язи, знижувалася якість кортикальної кісткової тканини нижньої щелепи, — каже Корнелія.

Це не залежало від віку, адже ефект спостерігався як у молодих, так і у жінок після менопаузи.

Ботокс і прикус: небезпечний зв’язок

Коли ми заколюємо ботокс у жувальні м’язи, то втручаємося в складну систему, яка відповідає за прикус, жування та навіть за положення щелепи, стверджує стоматологиня.

— М’язи обличчя — це не просто “підкладка” для шкіри. Це активна система, яка підтримує всю архітектуру обличчя. Коли м’язи не працюють належним чином через ботокс — порушується баланс м’язів щелепи.

Це впливає на прикус, може призвести до проблем зі скронево-нижньощелепним суглобом, болів, клацання щелепи. А в довгостроковій перспективі — до зміни форми обличчя, не тієї, на яку ви розраховували.

У сучасних реаліях ми переживаємо епідемію стресу. У багатьох людей розвивається бруксизм (скрегіт зубами), особливо вночі. Жувальні м’язи напружені, болять та збільшуються у розмірі. Втім, попри це, люди часто зловживають ботоксом.

— Але це все одно, що заглушати червону лампочку на панелі приладів, замість того, щоб подивитися, що не так із двигуном. Проблема не в м’язах — проблема у стресі, у дисфункції нервової системи. М’язи лише реагують на це.

Коли ми їх “вимикаємо” ботоксом, ми не вирішуємо причину — ми лише ховаємо симптом. І що гірше — ми позбавляємо тканини життєво необхідного руху. А там, де немає руху, починаються проблеми.

Лімфа, набряки й замкнене коло

— Є ще один важливий момент, про який часто забувають — лімфатична система. Коли м’язи обличчя працюють, вони допомагають рухатися лімфі — рідині, яка виводить токсини та зайву воду з тканин. Це природний дренаж нашого організму, — додає Корнелія.

Коли м’язи заморожені ботоксом, то природний насос перестає працювати. Лімфа застоюється, а разом з тим з’являються набряки.

— Особливо навколо очей. Починають з’являтися мішки під очима, опухлість повік. І що роблять люди? Вводять ще більше ботоксу, щоб “виправити” ситуацію.

Коли тканини не отримують належного живлення через кров і коли порушується відтік лімфи — вони починають старіти швидше. Шкіра втрачає еластичність, стає тоншою, слабшою. Кістка втрачає об’єм, а обличчя починає “сідати”, провисати.

Іронія в тому, що люди вводять собі ботокс, щоб виглядати молодше, а в результаті отримують прискорене старіння на глибших рівнях — на рівні кісток, м’язів, лімфатичної системи.

Щоб забезпечити красу обличчя, можна скористатися іншими методами: вправами для обличчя, роботою зі стресом, масажем, міофункціональною терапією. Ці методи не блокують м’язи, а навпаки — навчають їх працювати правильно. Вони покращують циркуляцію крові, лімфодренаж і живлення тканин.

В косметології також є апаратні методи, техніки самомасажу та інші процедури. Перш ніж звертатися до косметологів, Корнелія Готра радить зважити всі за та проти:

Чи справді ці зморшки настільки турбують мене? Чи готова я до можливих наслідків для кісток та прикусу? Чи не краще знайти причину проблеми — стрес, неправильну роботу м’язів — і працювати з нею?

Часто болить спина? Можливо, причина у твоїх зубах. Читай, який між цим зв’язок.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!