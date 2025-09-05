Дитина хропе і втомлюється: лікарі все частіше говорять про епідемію вузької щелепи

Чи ти звертав (-ла) увагу, що твоя дитина хропе вночі, прокидається втомленою або має труднощі з навчанням у школі?

Більшість батьків пов’язують це зі стресом чи зайвими гаджетами, але справжня причина може ховатися там, де навіть не підозрюєш — у роті дитини.

Стоматологиня, ортодонт-гнатолог, терапевтка й хірургиня Корнелія Готра, підняла тему — епідемія вузької щелепи і чому ця недуга може непомітно, але потужно впливати на здоров’я дітей.

Епідемія вузької щелепи: що відбувається з нашими дітьми?

Як пояснює Корнелія Готри, звужена верхня щелепа — це стан, коли верхня частина ротової порожнини занадто вузька для нормального розміщення язика та забезпечення правильного дихання. Це не лише косметична проблема, а медичний стан, що впливає на всю життєдіяльність дитини.

— Якщо дитина погано спить, хропе вночі, часто хворіє або має проблеми з концентрацією в школі — можливо, причина криється у звуженій верхній щелепі.

Ця проблема стає все більш поширеною серед сучасних дітей і може мати серйозні наслідки для здоров’я та розвитку дитини, — зауважує фахівчиня.

З чого все починається

Початкова проблема — вузька щелепа

Коли у дитини вузька верхня щелепа, язику не вистачає місця в ротовій порожнині. Це створює “ефект доміно”, який запускає цілий ланцюг проблем в організмі.

Порушення сну та дихання

Язик западає назад під час сну. Дитина починає хропіти. Виникають періодичні зупинки дихання (апное сну). Безсонні ночі стають нормою. Дитина просипається втомленою, навіть після довгого сну.

М’язові порушення

Через неправильне положення язика розвивається його гіпофункція (язик не працює правильно). З’являється гіпотонія м’язів (вони стають слабкими). М’язи обличчя та шиї починають компенсаторно напружуватися.

Зміщення нижньої щелепи

М’язи “затягуються” від постійного напруження. Нижня щелепа зміщується назад (дисталізується). Формується неправильний прикус. Включається м’язовий негативний фактор — порочне коло м’язових компенсацій.

Вплив на весь організм

Постуральні зміни

Проблема не обмежується тільки щелепою. Спинні хребці “з’їжджають” з правильного положення. Формується сутулість. Погіршується постава дитини. Може з’явитися головний біль та біль у шиї.

Системні наслідки

З’являється хронічна втома через поганий сон. Відбувається зниження імунітету, дитина часто хворіє на застуди та ЛОР-інфекції. Виникають проблеми з концентрацією уваги. Погіршуються навчальні досягнення у школі. Може проявлятися гіперактивність або, навпаки, млявість. Виникає емоційна нестабільність, дратівливість.

На що звернути увагу

Нічні симптоми

Хропіння у дитини будь-якого віку. Дихання ротом під час сну. Неспокійний сон, часті прокидання. Потіння вночі. Скреготіння зубами (бруксизм). Енурез (нетримання сечі) у дітей старше 5 років.

Денні симптоми

Постійна втома, навіть після довгого сну. Труднощі з концентрацією уваги. Гіперактивність або підвищена дратівливість. Часті головні болі. Погана успішність у школі без видимих причин.

Фізичні ознаки

Вузьке піднебіння. Скупчені або криві зуби. Відкритий рот у стані спокою. Сутулість, погана постава. Темні кола під очима. Часті інфекції верхніх дихальних шляхів.

Поведінкові зміни

Зниження апетиту. Проблеми з жуванням твердої їжі. Логопедичні проблеми. Зниження фізичної активності.

Чому це відбувається все частіше

Сучасні діти все частіше страждають від звуженої щелепи через кілька причин.

По-перше, це м’яка їжа в раціоні — діти не отримують достатнього навантаження на жувальні м’язи.

По-друге, це ротове дихання, яке часто виникає через алергії та хронічні захворювання носа.

Третьою причиною є погана постава, яка розвивається через гаджети та малорухливий спосіб життя.

Важливим фактором також стає використання пустушок та пляшечок у віці понад 1 рік. І, звичайно, не можна забувати про генетичні фактори.

Що робити батькам?

Якщо у дитини спостерігаються перелічені вище симптоми, необхідно негайно звернутись до спеціаліста, наголошує Корнелія Готра.

— По-перше, до ортодонта — для оцінки стану щелепи та прикусу. По-друге, до ЛОР-лікаря — для перевірки дихальних шляхів. Також корисно звернутися до сомнолога — для діагностики порушень сну. І, за потреби, до остеопата або мануального терапевта — для роботи з постуральними змінами.

Профілактика вузької щелепи

Батьки можуть заохочувати дитину жувати тверду їжу — яблука, моркву, горіхи. Слід робити дихальні вправи через ніс.

Важливо стежити за правильною поставою. Також варто обмежити використання дурників після року та регулярно провітрювати кімнату дитини.

Допомагати дитині робити вправи для зміцнення мʼязів язика, дихальні гімнастики, а також логопедичні вправи.

Не ігноруй симптоми

Звужена верхня щелепа — це системний стан, який впливає на сон, дихання, поставу, навчання та загальне самопочуття дитини.

Раннє розпізнавання симптомів та своєчасне звернення до спеціалістів може запобігти серйозним ускладненням та значно покращити якість життя дитини.

Пам’ятай: здоровий сон — основа здорового розвитку дитини. Не ігноруй тривожні симптоми!

