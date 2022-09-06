Про правильний догляд, карієс, зуби мудрості, брекети, імпланти — найчастіші питання до стоматолога

Догляд за зубами — одна з основних складових гігієни. Втім, часто люди не дотримуються правил і нехтують ними. Якщо правильно доглядати за зубами, вони будуть не лише білими та гарними, але й здоровими та міцними.

Стоматолог Влад Таранець відповів для Вікон на найчастіші питання стосовно догляду за зубами та здоров’я ротової порожнини.

Про правильний догляд за зубами

— Зуби необхідно чистити двічі на день, вранці та ввечері. Процес має займати в середньому дві – дві з половиною хвилини, — зазначає лікар.

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Стоматолог радить вибирати щітку середньої жорсткості. Якщо пацієнт не має пародонтологічних проблем, як-от кровоточивість ясен, то рекомендується паста з фтором.

— Ополіскувачі необхідні тим, хто має проблеми з мікрофлорою рота, неприємний запах, стрептококову або стафілококову інфекцію. Зубні нитки показані пацієнтам зі скупченістю зубів та тим, хто не може вичистити залишки їжі й наліт зубною щіткою самостійно, — розповідає Влад Таранець.

Стоматолог не рекомендує використовувати зубочистки: зубна нитка відмінно їх замінює.

Що таке карієс і чому з’являється

Основний фактор карієсу — біоплівка — м’який наліт, в якому містяться мікроорганізми.

— Карієс — це багатофакторний патологічний процес, який виникає під дією мікроорганізмів, а саме — стрептокока та стафілокока.

Вони розмножуються в ротовій порожнині й містяться переважно у м’якому зубному нальоті.

За словами лікаря, якщо людина тривалий час не вичищає зуби, утворюється наліт, у якому активно розмножуються мікроорганізми. Вони починають виділяти кислоти, що впливають на емаль зуба.

З емалі починає вимиватися неорганіка, і мікроорганізми з часом провалюються дедалі глибше у тканину зуба. Це може викликати пульпіт та необхідність лікування кореневих каналів.

— Можлива генетична схильність до карієсу. Це означає, що у людини слабо мінералізовані тканини зуба, мало неорганіки в емалі. Тому вона податливіша до карієсу, — каже стоматолог.

Чому на зубах з’являються камені та наліт

Стоматолог пояснює: камінь — це твердий наліт, який утворюється після м’якого нальоту. У ротову порожнину з їжею потрапляють неорганічні компоненти, які зв’язуються з м’яким нальотом і утворюють твердий камінь.

— Камінь треба прибирати, бо він починає тиснути на ясна. Вони під тиском каменю опускаються вниз. Через якийсь час після зняття каменю може бути сильна чутливість зубів, бо оголюється корінь, що надалі може призвести до їх видалення, — каже Влад Таранець.

Стоматолог радить проходити профілактичний огляд щорічно, адже складним процесам легше запобігти на початкових етапах.

Чи шкідливе відбілювання зубів

— Я вважаю, що відбілювання зубів не шкідливе, якщо його робити правильно і дотримуватись усіх правил, які рекомендує стоматолог. Пацієнтам, які мають проблеми з гігієною, початковий карієс на зубах, не можна робити відбілювання, — каже стоматолог.

За його словами, люди з такими проблемами не можуть самостійно добре вичистити зуби. Після процедури зуби стають чутливими, адже на них діє кислота. Тому у людей з поганою гігієною швидше розвиватиметься каріозний процес.

Кому потрібні брекети та чим вони відрізняються від елайнерів

Брекети — інструмент для корекції прикусу, вирівнювання зубів та подолання інших проблем. Тому лікар каже, що передусім вони потрібні людям з неправильним прикусом, скупченістю зубів. Також їх можна ставити заради профілактики. Коли зуби скупчені, на них залишається більше нальоту, тож гігієна на цих ділянках стає набагато складнішою.

— Брекети — незнімна апаратура, яка кріпиться на зуб. Робиться це один раз і до кінця лікування не знімається. Брекети — це такий замок, який клеїться на зуб, всередину вставляється спеціальний металевий відрізок — дуга.

Дуга тягне за брекет, брекет прикріплений до зуба, і зуби починають вирівнюватися, — пояснює стоматолог.

Щодо пластин, то це дитяче лікування, спрямоване на розширення верхньої щелепи, щоб отримати більше місця для постійних зубів.

Якщо говорити про елайнер — це нова технологія. Знімні капи, які пацієнт періодично замінює. Капи набагато зручніше використовувати, особливо для дорослої людини. Але вони не можуть зробити багато того, що можуть брекети. Їх можна призначати, якщо є часткова проблема, наприклад, невелика скупченість нижніх зубів.

Про зубні імпланти

— Коли людина втрачає зуб, його необхідно відразу замінити зубним імплантом. Організм не любить порожнечу. Він починає заповнювати відсутнє місце зуба іншими. Це негативно впливає на стан зубів. Вони можуть висуватися з кістки.

Якщо людина ходила тривалий час без зуба, то перш ніж поставити імплант, найімовірніше, їй потрібно встановити брекети й виправити вторинну деформацію, — підкреслює лікар.

Чи потрібно видаляти зуби мудрості

За словами стоматолога, 98% пацієнтам, які приходять до ортодонта, потрібно видаляти зуби мудрості.

Одні лікарі кажуть, що зуби мудрості впливають на ефективність ортодонтичного лікування та на скупченість зубів. Інші — що восьмі зуби ніяк не впливають і видаляти їх не потрібно.

— Я вважаю, що краще підстрахуватися і позбутися можливого ризику, щоб людина заново не проходила курс ортодонтичного лікування. Для людей, які не проходять ортодонтію, все залежить від прикусу, розташування восьмого зуба та гігієни пацієнта.

Часто зуби мудрості бувають джерелом інфекції, тому що люди повноцінно та якісно їх не вичищають. Вони розміщені в самому кінці ротової порожнини, куди зубною щіткою дістатися буває дуже складно, — розповідає стоматолог.



Про чутливість зубів

Часто через холодні чи гарячі напої у нас починають боліти зуби. Біль — нормальна реакція зубів на подразники.

— Якщо останнім часом зуби стали чутливішими, це може означати, що вимивається неорганіка. Наприклад, коли людина зловживає солодкими напоями, газованими чи кислотними. Також можуть бути якісь проблеми з яснами.

Потрібно обов’язково звернутися на консультацію до стоматолога. Лікар підбере план лікування та дасть точні рекомендації, — радить Влад Таранець.

Догляд за зубами в екстремальних умовах, наприклад, на фронті

Зараз не всі люди мають змогу дотримуватися якісної гігієни зубів, але все-таки не можна зовсім запускати ці процеси.

— Дуже важлива їжа, яку ми вживаємо. Є процес самоочищення зубів. Якщо людина після приймання їжі з’їдає тверде яблуко, то на 70% зуби очистяться самостійно. Коли ми жуємо тверде яблуко, воно проходить по всій поверхні зуба і механічно починає його чистити, — пояснює стоматолог.

Він рекомендує завжди мати зубну щітку, щоб прибрати наліт (водночас зубна паста не завжди важлива). Також добре полоскати порожнину рота після в’язкої їжі: хліба, каші, шоколаду тощо. Якщо немає щітки, потрібно їсти тверді фрукти або намагатися часто полоскати рот.

Продукти, які дуже шкодять зубам

Найшкідливішими продуктами для зубів, за словами стоматолога, є цукерки, шоколадки, газовані напої, продукти, які мають багато хімії у складі, солодкі хлібобулочні вироби, що застрягають між зубами. Усе це призводить щонайменше до проблем з карієсом.

Важливо доглядати за зубами як дорослим, так і дітям. Раніше ми розповідали, як вберегти дитину від карієсу під час війни.

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