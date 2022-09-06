Про правильний догляд, карієс, зуби мудрості, брекети, імпланти — найчастіші питання до стоматолога

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Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Вересня 2022, 13:00
Питання стоматологу: відповіді на ТОП-10 запитань стоматологу
Фото: Pexels

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