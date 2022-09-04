Жодних льодяників! Стоматолог про те, як зберегти діткам зуби під час війни

В умовах війни не кожен має змогу відвідувати стоматологів, щоб слідкувати за гігієною та здоров’ям ротової порожнини. Стоматолог Альона Ілюк поділилася порадами, як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах евакуації.
Вміст фториду має бути:
Карієс швидко руйнує зуби, а якщо він діє разом із поганим харчуванням та відсутністю гігієни, то й поготів.
Раніше ми розповідали, як полегшити гострий зубний біль в домашніх умовах.
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