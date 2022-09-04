Жодних льодяників! Стоматолог про те, як зберегти діткам зуби під час війни

В умовах війни не кожен має змогу відвідувати стоматологів, щоб слідкувати за гігієною та здоров’ям ротової порожнини. Стоматолог Альона Ілюк поділилася порадами, як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах евакуації.

Від чого відмовитись для здоров’я зубів

Замість льодяників дітям краще давати шоколад (або жодних солодощів узагалі). Пам’ятайте: шоколад тане, а льодяники застрягають у фісурах зуба і, як наслідок, швидко викликають карієс. Печиво, особливо з липкою начинкою, та липкі цукерки також краще не давати. Як перекус давайте яблуко та моркву. Адже вони сприяють тренуванню жувального апарату та очищенню від нальоту.

Правильний догляд за зубами

Купи якісну щітку і монопучок. Зубна паста має містити фторид — це захищає від карієсу. Навчи дитину користуватися зубною ниткою. Привчи пити воду, а не соки та компоти з високим вмістом цукру. Полоскання ротової порожнини після солодкого є обов’язковим. Якщо перебуваєш в дорозі, можеш використовувати серветки з ксилітом.

Вміст фториду має бути:

Для дітей трьох – шести років — 550–950 ppm.

Шість років і старше — 950 та 1450 ppm.

Карієс швидко руйнує зуби, а якщо він діє разом із поганим харчуванням та відсутністю гігієни, то й поготів.

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