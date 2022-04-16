Здоров'я та краса

Карієс, пульпіт, періодонтит — розповідаємо, як зняти зубний біль в домашніх умовах

Богдана Макалюк, редакторка сайту 16 Квітня 2022, 08:00
Лікування зубів
Фото: Pexels

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