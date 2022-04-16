Карієс, пульпіт, періодонтит — розповідаємо, як зняти зубний біль в домашніх умовах

Зубний біль один з найдокучливіших. Він може з’явитися різко і довго не проходити. Ігнорувати це не можна і треба обов’язково звернутися до лікаря.

Але під час війни, зрозуміло, що ти не завжди можеш звернутися до стоматолога, а зубний біль прибрати треба.

Вікна розкажуть, як боротися із зубним болем та як його розрізнити.

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Карієс

Чи не найпоширенішою проблемою зубного болю є карієс. Нам з дитинства кажуть: “Не їж солодке, бережи зуби”.

Карiєc зуба — руйнування твердих тканин зуба, їх демінералізація.

Симптоми карієсу: короткочасний біль, що виникає при вживанні їжі або напоїв.

Що треба робити при карієсі:

дотримуватись правил щоденного догляду за порожниною рота;

застосовувати фторвмісні зубні пасти й ополіскувачі.

Але не забувай, за першої можливості звернутися до стоматолога, щоб ситуація не стала гіршою.

Пульпіт

Зуби теж мають нервові закінчення. Пульпіт — інфекційно-запальний процес локалізується в пульпі (нерв) зуба.

Симптоми пульпіту:

сильний біль, що посилюється після вживання холодної чи гарячої їжі;

біль посилюється ввечері, віддає біль в вухо, скроню;

зазвичай на ранок біль послаблюється.

При пульпіті можна використовувати знеболювальні й протизапальні засоби. При сильному болі — декскетопрофен та дотримуватись правил щоденного догляду за порожниною рота.

У цій ситуації обов’язково звернутися до стоматолога.

Періодонтит

Інфекційно-запальний процес, який локалізується на тканинах верхівки коренів зуба — це і є періодонтит.

Симптоми:

біль при накушуванні на зуб під час прийому їжі;

натискування або постукування по зубу викликає посилення болю;

зазвичай на ранок біль послаблюється, але в ділянці зуба з’являється припухлість “флюс”. Він потребує негайного хірургічного лікування.

При цьому захворюванні зуба слід пам’ятати, що переохолодження спричинює загострення хвороби та розвиток абсцесу (флюсу) в ділянці зуба.

Періодонтит може виникати в зубі, в якому раніше проводили лікування. Рештки їжі потрапляють в каріозну порожнину та порушує відтік гною із зуба, що посилює інфекційно-запальний процес.

В цьому випадку треба робити ванночки із розчином соди.

Рецепт: 1/4 чайної ложки соди на 1 стакан теплої кип’яченої води, утримувати розчин 30 сек, потім сплюнути. Ця процедура має тривати до 15 хв, 3-4 стакани розчину на процедуру.

Антибіотики

Антибіотики в стоматології можуть використовувати для лікування періодонтитів, абсцесів в щелепно-лицевій ділянці. Наприклад, амоксицилін 500 мг три рази на добу протягом 8 днів або ципрофлоксацин 500 мг два рази на добу протягом 10 днів.

Проте пам’ятай, що не варто вживати ліки без рекомендації спеціаліста. Спробуй отримати консультацію онлайн і при першій нагоді звернись до стоматолога.

Від початку повномасштабної війни багато приватних стоматологій закрились, тож люди не могли потрапити до лікаря. Раніше ми розповідали, де можна отримати невідкладну стоматологічну допомогу в Києві.