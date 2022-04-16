Здоровье и красота

Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях

Богдана Макалюк, редактор сайта 16 апреля 2022, 08:00
Як зняти зубний біль у домашніх умовах
Фото: Unsplash

Больше новостей
Ірена Карпа про слва Макрона "братні народи"
Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции
посівна на Одещині
Разрушают планы врага! Как Одесская область работает, несмотря на обстрелы, чтобы обеспечить Украину продуктами
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 апреля
Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ
Чтобы не растеряться! Как правильно обработать ранения – инструкция от Минздрава
Смотреть больше

Материалы по теме

Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ
Чтобы не растеряться! Как правильно обработать ранения – инструкция от Минздрава
Розтрощена лікарня Тростянця
В упор обстреливали из танков: как рашисты уничтожают современные украинские больницы
Як працює програма Доступні ліки під час війни
Доступні ліки во время войны: как и где их можно получить
порятунок Гоші з Ізюма
Ракета прилетела в подвал и попала в мальчика — история спасения маленького Гоши из Изюма

Видео
0:04:26
Ірена Карпа про слва Макрона "братні народи"

Было больно слышать о “братских народах”. Писательница Ирэна Карпа о словах президента Франции
0:02:26
посівна на Одещині
Разрушают планы врага! Как Одесская область работает, несмотря на обстрелы, чтобы обеспечить Украину продуктами
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 квітня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 апреля
0:05:26
Як небайдужі європейці допомагають домашнім улюбленцям вимушених переселенців з України
Тихие жертвы войны: как небезразличные европейцы помогают домашним любимцам украинцев и упрощают правила
0:02:21
Яка ситуація в Одесі після знищення крейсера Москва
Шутят — Одесса потопила Москву. Какая ситуация в городе после уничтожения вражеского крейсера
0:11:28
звернення зеленського сьогодні
Задание номер один! Зеленский обратился к украинцам 15 апреля
0:00:50
Обстріл Харкова
Войска РФ снова воюют против детей: последствия обстрела Харькова
0:00:38
Обстріл Миколаєва
Российские оккупанты сожгли отделение Новой почты и стог сена: все подробности нового обстрела Николаева
Google maps покажуть панорамні фото зруйнованих українських міст
Вместо красивых улиц — выжженная земля. Google maps покажут фото разрушенных украинских городов
0:02:23
Як артилерійці захищають Запоріжжя
Воевать легче, когда у тебя есть надежный тыл! Как украинские артиллеристы защищают Запорожье
Больше видео
Щоб не розгубитись! Як правильно обробити поранення — інструкція від МОЗ
Читать дальше
Чтобы не растеряться! Как правильно обработать ранения – инструкция от Минздрава

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь