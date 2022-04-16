Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях

Зубная боль одна из самых навязчивых. Она может появиться резко и долго не проходить. Игнорировать это нельзя и нужно обязательно обратиться к врачу.

Но во время войны, понятно, что ты не всегда можешь обратиться к стоматологу, а зубную боль убрать надо.

Вікна расскажут, как бороться с зубной болью и как ее различить.

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Кариес

Едва ли не самой распространенной проблемой зубной боли является кариес. Нам с детства говорят: “Не ешь сладкое, береги зубы”.

Кариес зуба — разрушение твердых тканей зуба, их деминерализация.

Симптомы кариеса: кратковременные боли, возникающие при употреблении пищи или напитков.

Что нужно делать при кариесе:

соблюдать правила ежедневного ухода за полостью рта;

использовать фторсодержащие зубные пасты и ополаскиватели.

Но не забывай, при первой возможности обратиться к стоматологу, чтобы ситуация не стала хуже.

Пульпит

Зубы тоже имеют нервные окончания. Пульпит — инфекционно-воспалительный процесс локализуется в пульпе (нерв) зуба.

Симптомы пульпита:

сильная боль, усиливающаяся после употребления холодной или горячей пищи;

боль усиливается вечером, отдает боль в ухо, висок;

обычно к утру боль ослабляется.

При пульпите можно использовать обезболивающие и противовоспалительные средства. При сильной боли — декскетопрофен и соблюдать правила ежедневного ухода за полостью рта.

В данной ситуации обязательно обратиться к стоматологу.

Периодонтит

Инфекционно-воспалительный процесс, локализующийся на тканях верхушки корней зуба — это и есть периодонтит.

Симптомы:

боли при надкусывании на зуб во время приема пищи;

нажатие или постукивание по зубу вызывает усиление боли;

обычно к утру боль ослабляется, а на участке зуба появляется припухлость “флюс”. Он нуждается в немедленном хирургическом лечении.

При этом заболевании зуба следует помнить, что переохлаждение приводит к обострению болезни и развитию абсцесса (флюса) в области зуба.

Периодонтит может возникать в зубе, где раньше проводили лечение. Остатки пищи попадают в кариозную полость и нарушают отток гноя из зуба, что усиливает инфекционно-воспалительный процесс.

В этом случае нужно делать ванночки с раствором соды.

Рецепт: 1/4 чайной ложки соды на 1 стакан теплой кипяченой воды, удерживать раствор 30 секунд, затем сплюнуть. Эта процедура должна длиться до 15 мин, 3-4 стакана раствора на процедуру.

Антибиотики

Антибиотики в стоматологии могут использоваться для лечения периодонтитов, абсцессов в челюстно-лицевой области. Например, амоксициллин 500 мг три раза в сутки в течение 8 дней или ципрофлоксацин 500 мг два раза в сутки в течение 10 дней.

Однако помни, что не следует употреблять лекарство без рекомендации специалиста.

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С начала полномасштабной войны многие частные стоматологии закрылись, поэтому люди не могли попасть к врачу. Раньше мы рассказывали, где можно получить неотложную стоматологическую помощь в Киеве.