Кариес, пульпит, периодонтит — рассказываем, как снять зубную боль в домашних условиях

Зубная боль одна из самых навязчивых. Она может появиться резко и долго не проходить. Игнорировать это нельзя и нужно обязательно обратиться к врачу.
Но во время войны, понятно, что ты не всегда можешь обратиться к стоматологу, а зубную боль убрать надо.
Вікна расскажут, как бороться с зубной болью и как ее различить.
Едва ли не самой распространенной проблемой зубной боли является кариес. Нам с детства говорят: “Не ешь сладкое, береги зубы”.
Кариес зуба — разрушение твердых тканей зуба, их деминерализация.
Кариес зуба — разрушение твердых тканей зуба, их деминерализация.
Симптомы кариеса: кратковременные боли, возникающие при употреблении пищи или напитков.
Что нужно делать при кариесе:
Но не забывай, при первой возможности обратиться к стоматологу, чтобы ситуация не стала хуже.
Зубы тоже имеют нервные окончания. Пульпит — инфекционно-воспалительный процесс локализуется в пульпе (нерв) зуба.
Симптомы пульпита:
При пульпите можно использовать обезболивающие и противовоспалительные средства. При сильной боли — декскетопрофен и соблюдать правила ежедневного ухода за полостью рта.
В данной ситуации обязательно обратиться к стоматологу.
В данной ситуации обязательно обратиться к стоматологу.
Инфекционно-воспалительный процесс, локализующийся на тканях верхушки корней зуба — это и есть периодонтит.
Симптомы:
При этом заболевании зуба следует помнить, что переохлаждение приводит к обострению болезни и развитию абсцесса (флюса) в области зуба.
Периодонтит может возникать в зубе, где раньше проводили лечение. Остатки пищи попадают в кариозную полость и нарушают отток гноя из зуба, что усиливает инфекционно-воспалительный процесс.
В этом случае нужно делать ванночки с раствором соды.
В этом случае нужно делать ванночки с раствором соды.
Рецепт: 1/4 чайной ложки соды на 1 стакан теплой кипяченой воды, удерживать раствор 30 секунд, затем сплюнуть. Эта процедура должна длиться до 15 мин, 3-4 стакана раствора на процедуру.
Антибиотики в стоматологии могут использоваться для лечения периодонтитов, абсцессов в челюстно-лицевой области. Например, амоксициллин 500 мг три раза в сутки в течение 8 дней или ципрофлоксацин 500 мг два раза в сутки в течение 10 дней.
Однако помни, что не следует употреблять лекарство без рекомендации специалиста.
Однако помни, что не следует употреблять лекарство без рекомендации специалиста.
Попробуй получить консультацию онлайн и при первой возможности обратись к стоматологу.
С начала полномасштабной войны многие частные стоматологии закрылись, поэтому люди не могли попасть к врачу. Раньше мы рассказывали, где можно получить неотложную стоматологическую помощь в Киеве.