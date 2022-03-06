Турбує зубний біль і не маєш змоги звернутися до лікаря? Ось дієві поради стоматологині

Зубний біль — напевно, найбільш неприємний вид болю. Він може застати людину зненацька у бомбосховищі чи в селі, далеко від клініки.

Стоматологиня Вікторія Левчук розповіла, як пережити зубний біль до візиту до стоматолога.

Якщо ти можеш сходити в аптеку

Анальгін і парацетамол допомагають лише за незначного зубного болю. Якщо ж біль сильний, то варто купити анальгетик чи нестероїдний протизапальний засіб.

Найбільш ефективними вважаються препарати, які містять кетопрофен. Вони можуть прибрати зубний біль до шести годин та одночасно знімають запалення.

Якщо ти вдома чи укритті

В інтернеті можна прочитати безліч народних методів боротьби з зубним болем, проте далеко не всі вони дієві. Ось кілька надійних порад.

Приклади лід до хворого зуба. Результат ти отримаєш одразу, проте й ефект буде короткочасним.

Якщо є під рукою трави (шавлія, ромашка, календула, кора дуба тощо), то полощи рота їх відварами. Проте полоскання має бути теплим, а не гарячим, інакше це збільшить приплив крові до хворого зуба й тільки погіршить ситуацію.

Якщо немає трав, то полощи рота розчином соди та солі. Це допоможе зняти зубний біль і запалення.

Ефірні олії на основі гвоздики, прополісу, чайного дерева, евкаліпта або смереки дають антибактеріальний ефект. Накрапай олію на шматочок ватки та приклади до місця, де болить.

Зроби точковий масаж. Натискай на точки біля основи мочки вуха з протилежної хворому зубу сторони або в поглибленні між нижньою щелепою і вилицею.

Що не можна робити у разі зубного болю

гріти зуб чи щоку;

прикладати грілки, компреси;

призначати собі самостійно прийом антибіотиків;

полоскати рота або робити ванночки з гарячою водою;

прикладати до зуба та ясен таблетки анальгіну або аспірину;

лежати (це збільшує приплив крові до хворого зуба та біль посилюються). Краще сидіти чи напівлежати.

Проте наголошуємо, що народні засоби чи знеболювальні препарати не усувають причину болю, а лише короткочасно знімають чи полегшують симптоми.

За першої нагоди варто звернутися до стоматолога.

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