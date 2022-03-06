Здоров'я та краса

Турбує зубний біль і не маєш змоги звернутися до лікаря? Ось дієві поради стоматологині

Олена Яковлєва, редакторка сайту 06 Березня 2022, 13:00
Що робити, якщо болить зуб - поради стоматолога
Фото: Unsplash

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