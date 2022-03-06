Беспокоит зубная боль и нет возможности обратиться к врачу? Вот действенные советы стоматолога

Зубная боль — наверное, самый неприятный вид боли. Она может застать человека неожиданно в бомбоубежище или в деревне, вдали от клиники.

Стоматолог Виктория Левчук рассказала, как пережить зубную боль до визита к стоматологу.

Если ты можешь сходить в аптеку

Анальгин и парацетамол помогают только при незначительной зубной боли. Если же боль сильная, то стоит купить анальгетик или нестероидное противовоспалительное средство.

Наиболее эффективными считаются препараты, содержащие кетопрофен. Они убирают зубную боль до шести часов и одновременно снимают воспаление.

Если ты дома или в укрытии

В интернете можно найти множество народных методов борьбы с зубной болью, однако далеко не все они действенны. Вот несколько надежных советов.

Приложи лед к больному зубу. Результат ты получишь сразу, однако эффект будет кратковременным.

Если есть под рукой травы (шалфей, ромашка, календула, кора дуба и т.п.), то полощи рот их отварами. Однако полоскание должно быть теплым, а не горячим, иначе это увеличит приток крови к больному зубу и только усугубит ситуацию.

Если нет трав, то полощи рот раствором соды и соли. Это поможет снять зубную боль и воспаление.

Эфирные масла на основе гвоздики, прополиса, чайного дерева, эвкалипта или ели дают антибактериальный эффект. Накапай масло на кусочек ватки и приклады к месту, где болит.

Сделай точечный массаж. Нажимай на точки у основания мочки уха с противоположной больному зубу стороны или в углублении между нижней челюстью и скулой.

Что нельзя делать при зубной боли

греть зуб или щеку;

прикладывать грелки, компрессы;

назначать себе самостоятельно прием антибиотиков;

полоскать рот или делать ванночки с горячей водой;

прикладывать к зубу и деснам таблетки анальгина или аспирина;

лежать (это увеличивает приток крови к больному зубу и боль усиливается). Лучше сидеть или полулежать.

Однако подчеркиваем, что народные средства или обезболивающие препараты не устраняют причину боли, а кратковременно снимают или облегчают симптомы.

При первой возможности следует обратиться к стоматологу.

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