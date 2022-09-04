Никаких леденцов! Стоматолог о том, как уберечь деткам зубы во время войны

В условиях войны не каждый имеет возможность посещать стоматологов, чтобы следить за гигиеной и здоровьем полости рта. Стоматолог Алена Илюк поделилась советами, как уберечь детям зубы от кариеса в условиях эвакуации.
Содержание фторида должно быть:
Кариес быстро разрушает зубы, а если он действует вместе с плохим питанием и отсутствием гигиены, то и подавно.
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