Никаких леденцов! Стоматолог о том, как уберечь деткам зубы во время войны

В условиях войны не каждый имеет возможность посещать стоматологов, чтобы следить за гигиеной и здоровьем полости рта. Стоматолог Алена Илюк поделилась советами, как уберечь детям зубы от кариеса в условиях эвакуации.

От чего отказаться для здоровья зубов

Вместо леденцов детям лучше давать шоколад (либо никаких сладостей вообще). Помни: шоколад тает, а леденцы застревают в фиссурах зуба и, следовательно, быстро вызывают кариес. Печенье, особенно с липкой начинкой, липкие конфеты также лучше не давать. В качестве перекуса давайте яблоко и морковь. Они способствуют тренировке жевательного аппарата и очистке от налета.

Правильный уход за зубами

Купи качественную щетку и монопучок. Зубная паста должна содержать фторид — это защищает от кариеса. Научи ребенка пользоваться зубной нитью. Приучи пить воду, а не соки и компоты с высоким содержанием сахара. Полоскание полости рта после сладкого является обязательным. Если находишься в пути, можешь использовать салфетки с ксилитом.

Содержание фторида должно быть:

Для детей трех – шести лет — 550–950 ppm.

Шесть лет и старше — 950 и 1450 ppm.

Кариес быстро разрушает зубы, а если он действует вместе с плохим питанием и отсутствием гигиены, то и подавно.

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