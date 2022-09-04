Здоровье и красота

Никаких леденцов! Стоматолог о том, как уберечь деткам зубы во время войны

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 04 сентября 2022, 13:30
Як вберегти дітям зуби від карієсу в умовах війни
Фото: Pexels

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