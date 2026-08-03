Для тебя Война в Украине

Помочь может только международное сообщество: Флэш рассказал, как защититься от баллистики РФ

Марина Слизовская 03 августа 2026, 12:00 2 мин.
Сергей Флеш озвучил решение по баллистики РФ

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