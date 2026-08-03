Помочь может только международное сообщество: Флэш рассказал, как защититься от баллистики РФ

Украина может усилить защиту от российских ракет Искандер и С-400 с помощью перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, которых в мире насчитывается до 5 тыс.

Об этом написал в Facebook советник президента по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш).

Как защититься от баллистики: сколько в мире ракет для Patriot

Сергей Флэш отметил, что ежемесячно россияне выпускают до 70 Искандеров, около 50 ракет к комплексам С-400 и ориентировочно 4-7 Цирконов. Между тем ракет для систем Patriot производят каждый месяц по 50-60 единиц.

В настоящее время запас Искандеров составляет около 200-300 штук, а мировой запас ракет PAC-3 — примерно 4-5 тыс.

Также он указывает на то, что стоимость производства Искандера – 2–3 млн долларов, а С-400 – 1–2 млн долларов. Ракета PAC-3, которая сбивает Искандер и может перехватывать ракеты, выпущенные из С-400, стоит не менее 4 млн долларов.

— Если речь не идет о решении от антибаллистической коалиции и о производстве ракет Пэтриот по лицензии, то помочь нам сейчас может только международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть, – пишет Бескрестнов.

Ранее мы сообщали, что Украине нечем сбивать российские баллистические ракеты. Тем временем война на Ближнем Востоке повлекла за собой повышенный спрос на системы Patriot, которые критически необходимы ВСУ для отражения российского террора.

Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

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