Флэш объяснил, почему тревога во время баллистических атак может опаздывать

Во время атак российскими баллистическими ракетами воздушная тревога иногда может прозвучать уже после взрывов. Причина — крайне короткое время полета ракет и особенности получения информации об их запуске. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

Сколько времени летит российская баллистическая ракета до Киева

По его словам, баллистические ракеты способны долететь до Киева всего за две-четыре минуты. Именно поэтому система оповещения не всегда успевает предупредить население заранее.

Бескрестнов пояснил, что данные о подготовке к запускам и самих пусках Украина преимущественно получает от международных партнеров. Значительную роль в этом играют спутниковые системы, которые наблюдают за районами расположения пусковых установок и фиксируют возможные старты ракет.

— Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не нужно быть слишком умным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками запуска и система фиксации фактов запуска, — отметил советник.

В то же время даже незначительные технические задержки при передаче или обработке информации могут повлиять на скорость объявления воздушной тревоги. Из-за этого сигнал иногда поступает с опозданием.

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Почему не стоит игнорировать даже ложные сигналы тревоги

Отдельно советник обратил внимание на случаи, когда тревогу объявляют, но запусков ракет так и не происходит. По его словам, спутники могут зафиксировать активность на пусковых установках, которая свидетельствует о подготовке к возможному удару. Однако на финальном этапе запуск может быть отменен или не состояться по другим причинам.

Именно поэтому, подчеркнул Бескрестнов, возникают ситуации, когда воздушная тревога оказывается ложной. Вместе с тем такие предупреждения остаются необходимыми, ведь главная задача системы — как можно быстрее сообщить людям о потенциальной опасности.

Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и каждый раз направляться в укрытия, даже если впоследствии угроза не подтвердилась. В случае баллистических атак именно первые минуты могут иметь решающее значение.

Напомним, сегодня, 15 июля, Россия атаковала Одессу ракетами.

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