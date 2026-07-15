Россия атаковала Одессу ракетами: повреждены жилые дома, есть погибшие

В результате очередной российской атаки погибли три человека. Еще трое мирных жителей получили ранения и находятся в больнице. Обновленную информацию о последствиях вражеского удара сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Враг атаковал Одессу ночью: есть погибшие и раненые

— На данный момент известно о трех погибших в результате вражеской атаки. Соболезнования родным и близким, — написал Лысак.

Кроме того, еще три человека получили ранения. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

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В настоящее время экстренные службы продолжают работать на местах вражеских ударов. Продолжается ликвидация последствий атаки, а также уточнение информации о разрушениях и возможных других пострадавших.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях во время угрозы новых обстрелов. Информация о последствиях российской атаки обновляется.

Напомним, ночью 2 июля Россия осуществила массированную атаку на Киев, применив беспилотники и ракеты.

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