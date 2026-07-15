Для тебя Война в Украине

Россия атаковала Одессу ракетами: повреждены жилые дома, есть погибшие

Юлия Хоменко, редактор сайта 15 июля 2026, 10:00 1 мин.
Росийский удар по Одессе: что известно о погибших и раненых
Фото Facebook ГСЧС Украины

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь