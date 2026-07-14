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Россия атаковала Киев баллистикой: в двух районах произошли пожары

Юлия Хоменко, редактор сайта 14 июля 2026, 10:08 2 мин.
В Киеве после баллистической атаки горели склады и автомобили

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