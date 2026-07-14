Россия атаковала Киев баллистикой: в двух районах произошли пожары

Ночью 14 июля российские войска совершили баллистическую атаку на Киев. В столице работали силы противовоздушной обороны. В результате обстрела зафиксированы пожары, падение обломков и повреждения гражданской инфраструктуры в Голосеевском и Дарницком районах.

Атака на Киев: какие последствия

По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Голосеевском районе в результате попадания загорелось складское помещение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

В Дарницком районе после падения обломков возник пожар на открытой территории, где загорелись автомобили. Огонь также удалось быстро потушить.

Кроме того, на другой локации в Дарницком районе спасатели обнаружили воронку возле здания школы-интерната. Взрывной волной повреждены окна главного корпуса и вспомогательного здания учебного заведения. Серьезных разрушений не зафиксировано.

Еще по двум адресам в районе зафиксировано падение обломков — во дворе жилого дома и на территории частного домовладения. Возгораний в этих местах не возникло.

Читать по теме Атака на Киев: повреждены десятки трамваев в депо, погибла женщина, есть пострадавшие Также в столице возникли масштабные пожары, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе трамвайное депо.

В Дарницком районе горели автомобили и повреждена школа

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что во время атаки в столице работали силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также отметил, что город находился под ударом баллистических ракет, и призвал киевлян не пренебрегать правилами безопасности.

По предварительным данным ГСЧС, в результате ночной атаки погибших и пострадавших нет. На местах ударов работали спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидировали последствия вражеского обстрела.

Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!