Россия атаковала Киев баллистикой: в двух районах произошли пожары

Ночью 14 июля российские войска совершили баллистическую атаку на Киев. В столице работали силы противовоздушной обороны. В результате обстрела зафиксированы пожары, падение обломков и повреждения гражданской инфраструктуры в Голосеевском и Дарницком районах.
Атака на Киев: какие последствия
По информации Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Голосеевском районе в результате попадания загорелось складское помещение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В Дарницком районе после падения обломков возник пожар на открытой территории, где загорелись автомобили. Огонь также удалось быстро потушить.
Кроме того, на другой локации в Дарницком районе спасатели обнаружили воронку возле здания школы-интерната. Взрывной волной повреждены окна главного корпуса и вспомогательного здания учебного заведения. Серьезных разрушений не зафиксировано.
Еще по двум адресам в районе зафиксировано падение обломков — во дворе жилого дома и на территории частного домовладения. Возгораний в этих местах не возникло.
В Дарницком районе горели автомобили и повреждена школа
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что во время атаки в столице работали силы ПВО, и призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также отметил, что город находился под ударом баллистических ракет, и призвал киевлян не пренебрегать правилами безопасности.
По предварительным данным ГСЧС, в результате ночной атаки погибших и пострадавших нет. На местах ударов работали спасатели и другие экстренные службы, которые ликвидировали последствия вражеского обстрела.
Напомним, ночью 2 июля Россия совершила массированную атаку на Киев, применив дроны и ракеты.
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