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В Киеве ограничат движение по Набережному шоссе: названы даты и причина

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 июля 2026, 13:00 2 мин.
В Киеве с 13 июля частично ограничат движение по Набережному шоссе

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