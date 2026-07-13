В Киеве ограничат движение по Набережному шоссе: названы даты и причина

С 13 по 16 июля в столице частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе в Печерском районе. Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании поездок, поскольку на этом участке дороги будут продолжаться ремонтные работы.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

По информации дорожных служб, ограничения будут действовать ежедневно с 08:00 до 20:00. В это время работники Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут выполнять очистку и ремонт ливневой канализации.

Где именно ограничат движение

Работы будут проводиться на Набережном шоссе на участке от Подола до моста Метро. На время ремонта для движения транспорта будет закрыта одна из полос, поэтому проезд по этому участку может быть затруднен, особенно в часы пик.

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В «Киевавтодоре» пояснили, что специалисты будут ремонтировать и очищать систему ливневой канализации. Такие работы необходимы для бесперебойного отвода дождевой воды и предотвращения подтоплений во время сильных осадков.

В то же время коммунальщики предупреждают, что в случае неблагоприятных погодных условий график проведения работ может быть скорректирован.

В корпорации также извинились перед киевлянами и гостями города за временные неудобства и призвали по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать заторов.

Главное фото: Киевский городской совет.

Также мы рассказывали, что в Киеве сократили количество участков, где разрешено движение со скоростью до 80 км/ч.

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