Новый Кабмин Украины: кто может возглавить правительство уже на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале обновления Кабинета Министров. По его словам, страна переходит к реализации новой политической стратегии, которая предусматривает кадровые изменения в правительстве, а также в ряде государственных органов.

Об этом глава государства сообщил после серии встреч с руководителями правительства, силового блока и стратегических государственных предприятий.

По словам президента, Украина меняет подход к реализации как внешней, так и внутренней политики. За каждое из ключевых международных направлений будет отвечать отдельный человек, который будет обеспечивать выполнение договоренностей с партнерами и достижение конкретных результатов.

— Определили, что для изменений необходимо обновление Кабинета Министров. Я благодарен Юлии за четкую, стабильную и эффективную работу на должности Премьер-министра, за годы результативной работы в команде Украины и предложил ей возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером, — рассказал Зеленский.

Не менее важными президент назвал и внутренние задачи государства.

Свириденко отреагировала на решение Зеленского

После заявления президента премьер-министр Юлия Свириденко опубликовала обращение, в котором поблагодарила главу государства за доверие и высокую оценку работы правительства.

Она отметила, что сегодня для Украины чрезвычайно важно консолидировать все силы ради укрепления государства, а также подчеркнула, что гордится возможностью возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории страны.

Благодарна Президенту за доверие и высокую оценку работы нашей команды. Горжусь тем, что имела честь возглавлять правительство в самый сложный период новейшей истории Украины. Благодарю каждого и каждую, кто защищает украинскую землю, наши военные — это наша сила и наша независимость.

Свириденко также поблагодарила украинских военных и всю правительственную команду, с которой, по ее словам, удалось пройти самые тяжелые этапы полномасштабной войны, обеспечить бесперебойную работу экономики и поддержку прифронтовых регионов.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, уволить ее с должности должны во вторник.

Во вторник, 14 июля, будет уволена Свириденко. Возможно, еще несколько увольнений.

Зеленский встретился с главами министерств, Корецким и Тереховым

Президент заслушал доклад главы Укрнафты и Нафтогаза Сергея Корецкого о работе стратегических государственных компаний, обеспечении энергетической устойчивости и защите инфраструктуры от российских атак.

Во время разговора с министром энергетики Денисом Шмыгалем речь шла о подготовке энергетической системы к зиме, выполнении международных договоренностей и усилении защиты критической инфраструктуры.

С министром внутренних дел Игорем Клименко президент обсудил работу Национальной полиции, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и ГСЧС, а также необходимые решения для повышения безопасности граждан.

Во время встречи с министром обороны Михаилом Федоровым основными темами стали развитие оборонных технологий, усиление противовоздушной обороны, обеспечение военных беспилотниками и дальнейшая цифровая трансформация сектора безопасности.

Отдельно Зеленский встретился с городским главой Харькова Игорем Тереховым. Они обсудили ситуацию в городе, который ежедневно подвергается российским ударам, поддержку местных общин и реализацию программ устойчивости.

На данный момент официальный состав нового правительства еще не обнародован. Окончательные кадровые решения должны быть приняты после соответствующих представлений президента и голосования Верховной Рады.

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Кто может стать новым премьер-министром

По информации народного депутата Ярослава Железняка, сейчас продолжается финальный этап формирования нового состава правительства.

По его словам, среди кандидатов на должность премьер-министра рассматриваются:

Сергей Корецкий;

Денис Шмыгаль;

Михаил Федоров;

Игорь Терехов.

Впрочем, наибольшие шансы возглавить Кабинет Министров имеет именно Сергей Корецкий. Как утверждает Железняк, вопрос его назначения практически согласован.

Кроме того, депутат сообщил, что Юлия Свириденко, вероятно, не покинет государственную службу. По его словам, она может быть назначена новым послом Украины в США.

Также ожидается, что кадровое обновление не ограничится только Кабинетом Министров. Изменения могут затронуть значительную часть министерств, а также других органов исполнительной власти.

По предварительной информации, во вторник, 14 июля, Верховная Рада может рассмотреть вопрос об увольнении Юлии Свириденко и голосовании за нового премьер-министра. Если этот сценарий будет реализован, уже на следующий день парламенту могут представить обновленный состав Кабинета Министров.

В то же время сам Железняк подчеркнул, что переговоры еще продолжаются, поэтому отдельные кадровые решения могут измениться непосредственно перед голосованием.

Напомним, недавно Зеленский отправил Василия Малюка в отставку с должности главы СБУ.

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