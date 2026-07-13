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Новый Кабмин Украины: кто может возглавить правительство уже на этой неделе

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 июля 2026, 10:03 4 мин.
Новый Кабмин Украины
Фото Сайт президента Украины

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