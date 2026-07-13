Глава Нафтогаза Сергей Корецкий: биография возможного нового премьер-министра

Среди основных кандидатов — действующий председатель правления группы Нафтогаз Сергей Корецкий.

Владимир Зеленский уже провел с ним рабочую встречу. Биография претендента на должность главы правительства — в материале.

Биография Сергея Корецкого

Сергей Корецкий родился в Луцке. Он имеет техническое и экономическое образование. Корецкий окончил Луцкий государственный технический университет по специальностям Машиностроение и Экономика бизнеса.

Также он учился в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа по направлению Добыча нефти и газа.

В 2019 году Корецкий завершил программу Executive MBA в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Карьеру в топливном бизнесе он начал в конце 1990-х годов. Первой должностью стала работа охранником в Continuum Group, основанной Игорем Еремеевым.

Позже Корецкий перешел к управленческой деятельности, стал генеральным директором управляющей компании, а в 2013 году возглавил сеть автозаправочных станций WOG.

В 2018 году он покинул компанию и занялся собственным бизнесом. Корецкий создал бренд кофе и сеть кофеен Idealist Coffee Co, однако в 2021 году вышел из состава ее бенефициаров.

Параллельно, с августа 2019 года по ноябрь 2022 года, он был соучредителем и председателем правления швейцарской энерготрейдинговой компании Centurion Group SA.

Новый этап карьеры Корецкого начался осенью 2022 года после перехода в государственную собственность энергетических активов, которые ранее контролировал Игорь Коломойский. Тогда его назначили руководителем Укрнафты и Укртатнафты.

За время его руководства Укрнафта, которая в течение 2013–2022 годов накопила более 10 млрд грн убытков, стала прибыльной организацией.

По итогам 2023–2024 годов компания получила около 40 млрд грн чистой прибыли.

Сам Корецкий объяснял улучшение финансовых результатов переходом на прозрачные закупки через систему Prozorro, отказом от посредников и изменением принципов сотрудничества с Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом.

В апреле 2025 года Корецкий возглавил группу Нафтогаз. Его назначили по результатам открытого конкурса, участие в котором приняли 62 кандидата.

Отбор проводила международная рекрутинговая компания Korn Ferry, а среди ключевых задач нового руководителя правительство определило увеличение собственной добычи природного газа и укрепление энергетической независимости Украины.

По итогам 2025 года выручка группы Нафтогаз выросла до 270,9 млрд грн, что на 5,7% больше, чем годом ранее. В то же время чистая прибыль компании сократилась с 37,9 млрд грн до 5,83 млрд грн.

Основной причиной такого снижения называли существенный рост расходов, прежде всего из-за масштабного импорта природного газа. Всего в структуре группы работают около 100 тысяч сотрудников.

Что известно о встрече Зеленского и Корецкого

12 июля президент Владимир Зеленский сообщил о подготовке обновления состава Кабинета Министров и рассказал о встрече с Сергеем Корецким.

Во время разговора обсуждали шаги, необходимые для повышения устойчивости страны и реализации новой политической стратегии.

В частности, говорили о реагировании на постоянные российские атаки по энергетической инфраструктуре, топливным объектам и другим критически важным элементам экономики, особенно в приграничных и прифронтовых регионах.

Источник фото: Нафтогаз України.

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