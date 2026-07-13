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Глава Нафтогаза Сергей Корецкий: биография возможного нового премьер-министра

Ольга Петухова, редактор сайта 13 июля 2026, 10:30 3 мин.
корецкий биография

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