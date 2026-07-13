Стиль жизни Шоу-биз

Умер Сэм Нилл: не стало звезды Парка Юрского периода

Юлия Хоменко, редактор сайта 13 июля 2026, 11:00 3 мин.
Сэм Нилл умер в Австралии: что известно
Фото Getty Images

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