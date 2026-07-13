Умер Сэм Нилл: не стало звезды Парка Юрского периода

Новозеландский актер Сэм Нилл умер в возрасте 78 лет. О смерти звезды фильмов Парк Юрского периода, сериала Острые козырьки и десятков других картин сообщила его семья.

По информации близких, Сэм Нилл умер в понедельник, 13 июля, в Сиднее (Австралия). Рядом с ним до последних минут находились родные.

В заявлении семьи говорится, что смерть актера стала неожиданностью. В то же время родственники отметили, что в последнее время он уже не болел раком. Они также поблагодарили врачей частной больницы Святого Винсента за заботу и попросили уважать право семьи на частную жизнь в этот тяжелый период.

Сэм Нилл: что известно об актере

Сэм Нилл (полное имя Найджел Джон Дермот Нилл) родился 14 сентября 1947 года в городе Ома в Северной Ирландии. Когда ему было семь лет, семья переехала в Новую Зеландию.

Его актерская карьера началась в конце 1970-х годов. Первый большой успех пришел после выхода фильма Моя блестящая карьера (1979), который принес ему международное признание.

Мировую популярность актер получил в 1993 году после выхода культового фильма Парк Юрского периода режиссера Стивена Спилберга. Именно роль палеонтолога доктора Алана Гранта стала самой известной в его карьере. Позже Нилл вновь сыграл этого персонажа в фильмах Парк Юрского периода III и Мир Юрского периода: Господство.

Кроме этого, он запомнился зрителям ролями в фильмах Охота за Красным Октябрем, Пианино, Мертвый штиль, Тор: Любовь и гром, а также ролью майора Честера Кэмпбелла в популярном сериале Острые козырьки.

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Сколько лет было Сэму Ниллу

На момент смерти Сэму Ниллу было 78 лет. В 2023 году актер откровенно рассказал, что борется с агрессивной формой рака крови. Позже он сообщал, что благодаря экспериментальному лечению достиг ремиссии и больше не имеет признаков болезни.

Помимо актерской карьеры, Нилл был виноделом и основателем винодельни Two Paddocks в Новой Зеландии.

Умер Сэм Нилл: кого оставил после себя актер

Сэм Нилл был дважды женат. У него остались четверо детей и восемь внуков. Известие о смерти актера уже вызвало волну соболезнований среди поклонников и коллег. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе назвал Нилла человеком, который оставил особый след в истории австралийского кино и в сердцах миллионов зрителей по всему миру.

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