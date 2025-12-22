Умер Джеймс Ренсон: 46-летний американский актер не смог преодолеть депрессию

Известный американский актёр Джеймс Ренсон, сыгравший в культовом сериале Прослушка, умер в возрасте 46 лет.

Информацию о смерти подтвердило Управление судебно-медицинской экспертизы Лос-Анджелеса, а также несколько авторитетных американских СМИ.

По официальным данным, причиной смерти стало самоубийство. Детали трагедии и чем запомнился актёр — в материале.

Умер американский актёр Джеймс Ренсон

Актёр ушёл из жизни в результате повешения — такую информацию сообщают СМИ, ссылаясь на отчёт судмедэкспертов.

Трагедию обнаружили после того, как полиция Лос-Анджелеса прибыла по вызову к его дому.

После проверки правоохранители подтвердили, что никаких признаков насильственных или противоправных действий со стороны третьих лиц выявлено не было.

Чем известен Джеймс Ренсон

Зрителям Джеймс Ренсон известен прежде всего своей ролью Зигги Соботки — докера из Балтимора во втором сезоне сериала Прослушка. А также морского пехотинца, капрала Джоша Рэя Персона, в военной драме Поколение убийц.

Одной из его самых заметных поздних ролей стал Эдди Каспбрак в фильме Оно. Глава вторая. Также он снимался в сериалах: CSI: Место преступления, Гавайи 5-0.

Кроме того, Джеймса Ренсона можно увидеть в фильме Чёрный телефон — вторая часть вышла в этом году.

Новость о смерти актёра вызвала волну соболезнований в социальных сетях. Коллеги и поклонники вспоминают его как артиста, который никогда не играл «удобно». Актёр Франсуа Арно отозвался о нём так: “Покойся с миром, Джеймс Ренсон. Уникальный актёр, который меня постоянно поражал и вдохновлял”.

Ренсон родился в Балтиморе в 1979 году, учился в Центре искусств и технологий Карвера в Мэриленде, а свою первую заметную роль получил в провокационной драме Кен Парк в 2002 году. Уже через год его пригласили в сериал Прослушка.

В 2021 году Ренсон публично рассказал, что в возрасте 12 лет стал жертвой сексуального насилия со стороны своего репетитора. Он признавался, что, переживая эту травму, оказался в алкогольной и героиновой зависимости, с которой боролся годами. Однако, несмотря на то что актёр сообщил о пережитом насилии, уголовное дело так и не было открыто.

В 2016 году в одном из своих интервью Ренсон откровенно рассказал о тёмной стороне своей профессии. Его часто приглашали играть персонажей, которых сложно любить, — и он старался сделать их человечными.

“Я постоянно борюсь с катарсисом актёрского мастерства, — признавался он. — Я оказываюсь в непривлекательных пространствах. И после этого не всегда чувствую себя хорошо”.

Источник: Guardian.

