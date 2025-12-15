Известного голливудского режиссера Роба Райнера обнаружили мертвым в Лос-Анджелесе. Также вместе с ним была найдена его жена Мишель — детали инцидента читай в материале.

Роб Райнер мертв — что известно

Как сообщают Associated Press, около полуночи по европейскому времени пожарная служба города получила вызов о необходимости оказания медицинской помощи в доме по Чадборн-авеню — это элитный район города, где проживает большое количество знаменитостей.

Читать по теме Умер Михаил Клименко: фронтмен Адам ушел из жизни по болезни Михаил Клименко скончался в 38 лет.

Впоследствии полиция официально заявила, что в доме нашли тела двух погибших. По их словам, это было очевидное убийство. Информацию о погибших не сообщили, однако источники изданий говорят о том, что речь идет именно о режиссере и его жене.

Следователи считают, что супруги получили ножевые ранения. Сейчас продолжается допрос их сына Ника, ведь он среди основных подозреваемых.

Раньше мы писали, что Степан Гига ушел из жизни — читай в материале о причине смерти украинской легенды и его биографии.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!