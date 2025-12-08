Умер Михаил Клименко: фронтмен Адам ушел из жизни по болезни

Украинский шоу-бизнес понес невосполнимую утрату. В воскресенье, 7 декабря, перестало биться сердце талантливого музыканта, автора самых чувственных хитов. В возрасте 38 лет мир покинул Михаил Клименко — основатель популярного коллектива, который учил украинцев любить искренне и преданно.

Адам умер: Михаил Клименко умер в больнице

Трагическая весть всколыхнула сеть вчера вечером. На официальной странице артиста появилось короткое, но полное боли сообщение: Адам умер.

Врачи до последнего боролись за его жизнь, но певец Михаил Клименко умер, не приходя в сознание.

Последние дни он находился в коме, а его сердце остановилось 7 декабря. Эта новость стала шоком для тысяч поклонников, которые молились за выздоровление кумира.

Умер Адам из-за страшного диагноза: туберкулезный менингит

Причиной трагедии стала коварная болезнь. Умер Адам после изнурительной борьбы, которая длилась несколько месяцев. Еще в октябре стало известно о резком ухудшении состояния здоровья артиста, когда врачи диагностировали туберкулезный менингит.

Это инфекционное заболевание развивалось стремительно. Адам провел в реанимации более двух месяцев. Семья и друзья организовали сбор средств, ведь один день пребывания в интенсивной терапии требовал значительных сумм. Но, к сожалению, туберкулезный менингит оказался сильнее усилий медиков.

Группа ADAM и Михаил Клименко: история любви

Для многих фанатов группа ADAM была неразрывно связана с личной жизнью фронтмена. Михаил Клименко всегда называл своей главной вдохновительницей жену Александру Норову.

В своем прощальном посте Саша написала слова, от которых наворачиваются слезы:

Миша, мой Миша, мой Мишель. Я благодарю Бога за эту любовь.

Группа ADAM была их общим детищем, где каждая нота была пропитана чувствами.

Адам биография: каким был его путь к музыке

Музыкант родился 20 июля 1987 года в Гостомеле. Адам познакомился с будущей женой еще в эстрадно-цирковом училище. Вместе они прошли путь длиною в 20 лет, воспитывая двоих детей.

В 2015 году на украинской сцене появился ADAM — певец, который не гнался за эпатажем, а делал ставку на искренность. Проект позиционировался как семейная сага, где ADAM был голосом настоящей мужской любви.

Адам песни и легендарный хит Танцуй со мной медленно

Творческое наследие Михаила — это композиции, ставшие саундтреками к жизням тысяч пар. В репертуаре группы Адама песни всегда отличались особой лиричностью.

Наибольшую популярность получил трек, строчку из которого знает почти каждый: Танцуй со мной медленно. Эта песня стала символом нежности и страсти. Также певец подарил нам такие хиты, как Такая как есть и Личный рай.

Певец Адам: Михаил Клименко навсегда в памяти

Коллеги по сцене и поклонники не могут поверить в утрату. Певец Адам был светлым человеком, излучавшим добро. Его проект, Михаил Клименко, стал уникальным явлением в украинской музыке, доказав, что простые слова о любви могут звучать мощно.

Группа ADAM Михаил Клименко: когда состоится прощание

Семья сообщила дату церемонии. Лидера группы ADAM Михаила Клименко проводят в последний путь во вторник, 9 декабря. Близкие просят вспомнить артиста его светлыми песнями, которые будут продолжать жить, даже когда автора уже нет рядом.

