Помер Джорджо Армані: дизайнер, який довів, що розкіш може бути простою

У вічність відійшов талановитий та всесвітньо відомий Джорджо Армані: помер культовий дизайнер одягу вранці 4 вересня 2025 року.

Його прізвище настільки відоме, що складно уявити, які деталі його життя були невідомими для публіки.

Більше про життя та смерть Армані, розповідаємо далі у матеріалі.

Джорджо Армані помер: що відомо

Про смерть дизайнера повідомило італійське видання D.Republica зранку, 4 вересня 2025.

Йому був 91 рік.

— Він місяцями одужував вдома після перебування в лікарні, яке приховував до самого кінця. Він помер так, як завжди хотів: працюючи, — йдеться у заяві.

Армані народився 11 липня 1934 році в північноіталійському місті П’яченца, що неподалік від Мілану.

Його особисте життя завжди було непублічним, але відомо, що Джорджо армані був бісексуалом. Мав стосунки зі своїм діловим партнером Серджіо Галеотті, який помер ще у 1985 році від серцевого нападу.

Родичі казали, що видатний модельєр полюбляв свою яхту та любив вітрильний спорт.

Армані: шлях до успіху

Джорджо Армані назавжди залишиться одним із найбільш успішних дизайнерів в історії. Його модний дім Giorgio Armani, заснований у 1975 році, стало символом розкоші у стриманому стилі.

Бренд виробляє не лише одяг, а й взуття, годинники, прикраси, окуляри, косметику та житлове оздоблення.

У юності Армані навчався на лікаря, та потім покинув навчання та пішов до армії. Після цього він працював оформлювачем вітрин у міланському універмазі Rinascente. Звідти почався шлях у моді.

До моменту заснування власного бренду, чоловік працював у відомих модних домах, таких як Valentino та Zegna.

Першим одягом Армані під його новою торговою маркою був деконструйований чоловічий піджак, який не мав жорсткої підкладки.

Хвилю впізнаваності бренд зловив уже у 1980-их роках.

Чим запамʼятається Армані

Найвизначнішим одягом бренду Giorgio Armani є костюми, які стали символом елегантності та вишуканості завдяки своєму бездоганному крою та використанню натуральних тканин.

А також класичні піджаки, пальта від Emporio Armani, які поєднують класику з сучасною естетикою.

Окрім того, популярність у США Армані здобув після того, як створив образ для Річарда Гіра у фільмі Американський жиголо.

Одяг від Армані — це символом успіху та вишуканого смаку.

