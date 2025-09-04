Умер Джорджо Армани: дизайнер, доказавший, что роскошь может быть простой

В вечность отошел талантливый и всемирно известный Джорджо Армани: умер культовый дизайнер одежды утром 4 сентября 2025 года.
Его фамилия настолько известна, что сложно представить, какие детали его жизни были неизвестны публике.
Больше о жизни и смерти Армани, рассказываем дальше в материале.
Джорджо Армани умер: что известно
О смерти дизайнера сообщило итальянское издание D.Republica утром, 4 сентября 2025 года.
Ему был 91 год.
— Он месяцами поправлялся дома после пребывания в больнице, которое скрывал до самого конца. Он умер так, как всегда хотел: работая, — говорится в заявлении.
Армани родился 11 июля 1934 года в североитальянском городе Пьяченца, недалеко от Милана.
Его личная жизнь всегда была непубличной, но известно, что Джорджо Армани был бисексуалом. Имел отношения со своим деловым партнером Серджио Галеотти, умершим еще в 1985 году от сердечного приступа.
Родственники говорили, что выдающийся модельер любил свою яхту и любил парусный спорт.
Армани: путь к успеху
Джорджо Армани навсегда останется одним из самых успешных дизайнеров в истории. Его модный дом Giorgio Armani, основанный в 1975 году, стал символом роскоши в сдержанном стиле.
Бренд производит не только одежду, но и обувь, часы, украшения, очки, косметику и элементы для дома.
В юности Армани учился на врача, затем покинул учебу и пошел в армию. После этого он работал оформителем витрин в миланском универмаге Rinascente. Оттуда начался путь в моде.
К моменту основания собственного бренда мужчина работал в известных модных домах, таких как Valentino и Zegna.
Первой одеждой Армани под его новой торговой маркой был деконструированный мужской пиджак, не имевший жесткой подкладки.
Волну узнаваемости бренд поймал уже в 1980-х годах.
Чем запомнится Армани
Самым выдающимися в бренде Giorgio Armani являются костюмы, которые стали символом элегантности и изысканности благодаря своему безупречному крою и использованию натуральных тканей.
А также классические пиджаки, пальто от Emporio Armani, сочетающие классику с современной эстетикой.
Кроме того, популярность в США Армани снискал после того, как создал образ для Ричарда Гира в фильме Американский жиголо.
Одежда от Армани — это символ успеха и изысканного вкуса.
Недавно умерла звезда Отчаянных домохозяек: больше о ней можешь узнать из нашего другого материала.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!