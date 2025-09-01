Умер Радна Сахалтуев — автор Капитана Врунгеля, Остров сокровищ

Легенда украинской анимации Радна Сахалтуев отошел в вечность… С такой печальной новостью вышел в социальные сети кинокритик Сергей Тримбач.

Кто такой Радна Сахалтуев, чем он запомнился среди украинцев и что известно о его жизни, рассказываем дальше в материале.

Радна Сахалтуев умер: что известно

По сообщению Сергея Тримбача в Facebook, в мае аниматор отметил свое 90-летие. Во время празднования тогда он сказал Тримбачу: так долго жить не стоит, максимум — 87 лет.

31 августа художник подвел черту под такой насыщенной и содержательной жизнью, делится Сергей Тримбач.

— Роль Радны Сахалтуева в процессе создания украинской анимации переоценить нельзя. Это была команда пиратов, которые творили свою жизнь и свои правила создания кино, — добавил кинокритик.

Известно, что аниматор родился в 1935 году в Улан-Уде, Россия. В 1955 поступил во Всесоюзный государственный институт кинематографии, а через несколько лет присоединился к открытому объединению художественной мультипликации Киевнаукфильм в Украине.

Чем известен Радна Сахалтуев

Аниматор создал за свою творческую жизнь тысячи работ! В частности, являлся одним из ведущих художников украинского сатирико-юмористического журнала Перець.

Он также иллюстрировал книги издательств Веселка, Молодь, Ранок, Розумна дитина, Свенас, Телерадіокур’єр, Фоліо, Самовар, ЕКСМО.

Одними из самых известных анимаций Радны являются:

Приключения капитана Врунгеля;

Врач Айболит;

Остров сокровищ;

Как казаки в хоккей играли;

Волшебник Ох и другие.

