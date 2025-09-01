Помер Радна Сахалтуєв — автор Капітана Врунгеля, Острову скарбів

Легенда української анімації Радна Сахалтуєв відійшов у вічність… З такою сумною новиною вийшов у соціальні мережі кінокритик Сергій Тримбач.
Хто такий Радна Сахалтуєв, чим він запамʼятався серед українців та що відомо про його життя, розповідаємо далі у матеріалі.
Радна Сахалтуєв помер: що відомо
За повідомленням Сергія Тримбача у Facebook, у травні аніматор відзначив своє 90-річчя. Під час святкування тоді він сказав Тримбачу: так довго жити не варто, максимум — 87 років.
31 серпня митець підвів риску під таким насиченим та змістовним життям, ділиться Сергій Тримбач.
— Роль Радни Сахалтуєва у процесі витворення української анімації годі переоцінити. Це була команда таких собі піратів, які творили своє життя і свої правила творення кіно, — додав кінокритик.
Відомо, що аніматор народився у 1935 році в місті Улан-Уде, Росія. У 1955 вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії, а за кілька років приєднався до відкритого об’єднання художньої мультиплікації Київнаукфільм в Україні.
Чим відомий Радна Сахалтуєв
Аніматор створив за своє творче життя тисячі робіт! Зокрема, був одним із провідних художників українського сатирико-гумористичного журналу Перець.
Він також ілюстрував книжки видавництв Веселка, Молодь, Ранок, Розумна дитина, Свенас, Телерадіокур’єр, Фоліо, Самовар, ЕКСМО.
Одними із найвідоміших анімацій Радни є:
- Пригоди капітана Врунгеля;
- Лікар Айболить;
- Острів скарбів;
- Як козаки у хокей грали;
- Чарівник Ох та інші.
