Помер Радна Сахалтуєв — автор Капітана Врунгеля, Острову скарбів

Легенда української анімації Радна Сахалтуєв відійшов у вічність… З такою сумною новиною вийшов у соціальні мережі кінокритик Сергій Тримбач.

Хто такий Радна Сахалтуєв, чим він запамʼятався серед українців та що відомо про його життя, розповідаємо далі у матеріалі.

Радна Сахалтуєв помер: що відомо

За повідомленням Сергія Тримбача у Facebook, у травні аніматор відзначив своє 90-річчя. Під час святкування тоді він сказав Тримбачу: так довго жити не варто, максимум — 87 років.

31 серпня митець підвів риску під таким насиченим та змістовним життям, ділиться Сергій Тримбач.

— Роль Радни Сахалтуєва у процесі витворення української анімації годі переоцінити. Це була команда таких собі піратів, які творили своє життя і свої правила творення кіно, — додав кінокритик.

Відомо, що аніматор народився у 1935 році в місті Улан-Уде, Росія. У 1955 вступив до Всесоюзного державного інституту кінематографії, а за кілька років приєднався до відкритого об’єднання художньої мультиплікації Київнаукфільм в Україні.

Читати на тему Давид Чичкан загинув: художника забрав російський штурм У Давида зупинилося серце.

Чим відомий Радна Сахалтуєв

Аніматор створив за своє творче життя тисячі робіт! Зокрема, був одним із провідних художників українського сатирико-гумористичного журналу Перець.

Він також ілюстрував книжки видавництв Веселка, Молодь, Ранок, Розумна дитина, Свенас, Телерадіокур’єр, Фоліо, Самовар, ЕКСМО.

Одними із найвідоміших анімацій Радни є:

Пригоди капітана Врунгеля;

Лікар Айболить;

Острів скарбів;

Як козаки у хокей грали;

Чарівник Ох та інші.

Не так давно помер Валерій Шевчук — останній майстер слова з покоління шістдесятників. Більше про нього, знайдеш в нашому іншому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!