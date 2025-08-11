Давид Чичкан загинув: художника забрав російський штурм

На фронті загинув військовий та художник Давид Чичкан. Це трапилося на Запорізькому напрямку. Про загибель митця повідомив правозахисник Максим Буткевич. Розповідаємо, що трапилося з Давидом Чичканом і де можна побачити його роботи.

Давид Чичкан загинув під час відбиття російського штурму

Максим Буткевич повідомив, що Давид Чичкан загинув під час відбиття російського штурму і зазнав поранень, несумісних із життям.

Російський штурм, який забрав його життя, відбувся 8 серпня. Давид помер наступного ранку від поранень. У нього зупинилося серце.

Побратими Давида написали, наскільки для них це велика втрата:

Він завжди сумлінно підходив до будь-якої роботи, яку необхідно було зробити, ніколи не ховався за спинами інших чи за власний соціальний капітал.

— Завжди був щирим з людьми та ділився з побратимами та посестрами своїми глибокими думками щодо політики, етики та соціальної справедливості, — пишуть захисники.

Давидові було 39 років.

Ким був Давид Чичкан

Давид Чичкан народився 1986 року в сім’ї художників Іллі Чичкана та Тетяни Ілляхової. Він є правнуком художника-соцреаліста Леоніда Чичкана. Хоч і не мав вищої мистецької освіти, Давид розвивався у жанрі соціально-політичної критики.

Він хотів, аби мистецтво підтримувало зміни і простих людей. Казав, що створює роботи спершу для робітників. Сам себе Давид називав рисувальником.

Займався графікою, живописом, плакатами, вуличним мистецтвом, текстами. Був анархо-синдикалістом. Віддавав перевагу анархістським переконанням.

Нинішня війна — продовження тієї війни держав за перерозподіл власності, що не закінчилася у 1918 році Версальським миром і триває на території сучасної України, — казав Давид.

Роботи Давида Чичкана

За політичні погляди та висловлювання виставки Давида Чичкана скасовували, нищили та цензурували. Нині його роботи можна побачити у таких музеях та арт-просторах:

До 24 серпня 2025, Український Дім (Київ), Мистецтво після 2000-го. Глосарій .

. Продовжено: Національний художній музей України (Київ), Різні місця .

. До 20 вересня 2025, Галерея Артсвіт (Дніпро), Дивлячись у розриви ІІ.

Днями у боях за Україну загинув 20-річний Максим Нагорний. Його заповіт у Раді цитував президент.

