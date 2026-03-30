Українські захисники провели серію успішних операцій, спрямованих на системне знищення військової інфраструктури та економічного потенціалу агресора. Географія уражень охоплює як тимчасово окуповані території Криму та Луганщини, так і прикордонні райони РФ. Про це пише Генштаб.

Успішні удари по стратегічних цілях: Крим, Луганщина та територія РФ

Одним із найважливіших результатів став точний удар у районі селища Гвардійське в окупованому Криму. Там підтверджено ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу С-400 Тріумф. Враховуючи дефіцитність та величезну вартість таких систем, це суттєва прогалина в ППО загарбників.

Не менш болісним для економіки окупантів став приліт по Алчевському металургійному комбінату на Луганщині. Підприємство, яке ворог використовував для виробництва снарядів великого калібру, охопила масштабна пожежа.

Крім того, у районі Новосвітлівки зафіксовано влучання у військовий ешелон, що значно ускладнить логістику ворожого угруповання на цьому напрямку.

Кримський Тріумф та пожежа в Алчевську

Протягом доби Сили оборони методично відпрацювали по об’єктах у декількох областях:

Запоріжжя: у районі Гуляйполя знищено пункт управління безпілотниками та зафіксовано влучання по скупченню піхоти.

Бєлгородщина (РФ): у селі Нова Таволжанка під удар потрапив район зосередження особового складу противника.

Серію ударів завдано по резервах агресора в районах Березового (Дніпропетровщина) та Басівки (Сумщина).

Дані об’єктивного контролю, зокрема фото- та відеоматеріали, підтверджують високу точність наведених ударів. Командування наголошує, що такі заходи є частиною великої стратегії з підриву бойових спроможностей ворога.

Наразі триває уточнення остаточних втрат окупантів у живій силі та техніці. Сили оборони продовжують руйнувати воєнну машину Кремля, демонструючи, що жоден стратегічний об’єкт ворога не може почуватися в безпеці.

