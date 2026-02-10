ЗСУ уразили центри БпЛА, пункти управління та склад пального ворога

Сили оборони України продовжують системно знижувати бойові можливості російської армії, завдаючи ударів по її ключових військових об’єктах на тимчасово окупованих територіях та вглибині Росії.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, у ніч на 10 лютого українські військові уразили низку важливих цілей противника одразу в кількох регіонах.

Сили оборони вдарили по навчальних центрах БпЛА і пунктах управління

У межах системних заходів зі зниження наступальних спроможностей російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах ворога, — зазначили у Генштабі.

Зокрема, на тимчасово окупованій території Донецької області, в районі населеного пункту Ялта, зафіксовано ураження ворожого ремонтного підрозділу.

На Запорізькому напрямку українські воїни завдали удару по навчальному центру підготовки пілотів безпілотників і виробництва FPV-дронів у районі Комиш-Зорі. Також у районі Хліборобного під вогневе ураження потрапили місця зосередження живої сили противника.

Читати на тему Сили оборони уразили склад БК і знищили 6 тисяч FPV-дронів — Генштаб Масштабний удар по військовій інфраструктурі РФ: ЗСУ знищили склад із 6 тисячами дронів, пункт управління десантників та склад боєприпасів.

Українські військові атакували центри підготовки дронів ворога

Крім того, у районі населеного пункту Високе (ТОТ Запорізької області) уражено пункт управління БпЛА підрозділу зі складу центру Рубікон»

Не залишилися поза увагою й цілі на території росії. За даними Генштабу, в Курській області, поблизу населеного пункту Тьоткіно, зафіксовано влучання по пункту управління безпілотниками противника.

Ще однією ціллю став польовий склад пально-мастильних матеріалів ворога в районі Федорівки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, — додали у Генеральному штабі.

У ЗСУ наголошують: Сили оборони й надалі послідовно діятимуть для послаблення бойового потенціалу російської армії.

Головне фото: Ілюстративне.

Тепер ти знаєш, як ЗСУ системно нищать логістику та дрони ворога, але читай також, як українські військові знищують авіаційну загрозу РФ.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!