ВСУ уничтожили центры БПЛА, пункты управления и состав горючего врага

Юлия Хоменко, редактор сайта 10 февраля 2026, 16:30 2 мин.
Силы обороны Украины ударили по БпЛА и логистике РФ

