ВСУ уничтожили центры БПЛА, пункты управления и состав горючего врага

Силы обороны Украины продолжают системно снижать боевые возможности российской армии, нанося удары по ее ключевым военным объектам на временно оккупированных территориях и в глубине России.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, в ночь на 10 февраля украинские военные поразили ряд важных целей противника сразу в нескольких регионах.

Силы обороны нанесли удары по учебным центрам БпЛА и пунктам управления

В рамках системных мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить огневое поражение по военным объектам врага, — отметили в Генштабе.

В частности, на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе населённого пункта Ялта, зафиксировано поражение вражеского ремонтного подразделения.

На Запорожском направлении украинские воины нанесли удар по учебному центру подготовки пилотов беспилотников и производства FPV-дронов в районе Комыш-Зори. Также в районе Хлеборобного под огневое поражение попали места сосредоточения живой силы противника.

Украинские военные атаковали центры подготовки дронов врага

Кроме того, в районе населенного пункта Высокое (временно оккупированная территория Запорожской области) поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава центра Рубикон.

Не остались без внимания и цели на территории россии. По данным Генштаба, в Курской области, вблизи населенного пункта Теткино, зафиксировано попадание по пункту управления беспилотниками противника.

Ещё одной целью стал полевой склад горюче-смазочных материалов врага в районе Фёдоровки на временно оккупированной территории Донецкой области.

Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются, — добавили в Генеральном штабе.

В ВСУ подчеркивают: Силы обороны и в дальнейшем будут последовательно действовать для ослабления боевого потенциала российской армии.

Главное фото: Иллюстративное.

