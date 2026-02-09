Силы обороны поразили состав БК и уничтожили 6 тысяч FPV-дронов — Генштаб

Силы обороны Украины продолжают системную работу по демилитаризации врага, нанося точные удары по стратегическим объектам как на временно оккупированных территориях, так и в глубоком тылу РФ.

Ночь на 9 февраля стала особенно результативной для украинских защитников: под огонь попали командные пункты, склады БК и логистические узлы беспилотной авиации. Об этом пишет Генштаб.

ВСУ уничтожили 6000 FPV-дронов РФ и поразили командный пункт в Судже

Одной из ключевых целей стал пункт управления подразделения воздушно-десантных войск РФ. Объект располагался в районе города Суджа Курской области. Точное поражение командного звена существенно дезорганизует работу оккупационных подразделений на этом направлении.

Параллельно с этим горячо было и на юге Украины. На временно оккупированной части Херсонской области, вблизи населенного пункта Новоалексеевка, Силы обороны уничтожили очередной склад боеприпасов. Уничтожение логистического узла позволит снизить интенсивность артиллерийских обстрелов нашей передовой.

Минус 6 тысяч дронов: детали удара под Ростовом

Наиболее масштабными оказались последствия недавнего удара по базе хранения беспилотников в районе Ростова-на-Дону. По официально подтвержденным данным, враг понес колоссальные потери в технике:

Полностью уничтожено 3 контейнера с готовыми FPV-дронами и комплектующими к ним;

Общее количество потерянных БпЛА оценивается примерно в 6 000 единиц;

Еще несколько контейнеров с техникой получили серьезные повреждения.

Потеря такого количества копеечного, но смертоносного оружия является серьезным ударом по наступательным планам россиян, ведь FPV-дроны сейчас являются одним из ключевых факторов сдерживания на поле боя.

В Силах обороны подчеркивают, что это лишь часть планомерной работы по снижению боевого потенциала агрессора.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять мероприятия, направленные на ослабление наступательных возможностей и снижение боевого потенциала российского агрессора, — говорится в сообщении украинского командования.

В настоящее время продолжается уточнение масштабов ущерба и окончательных потерь личного состава врага на всех пораженных объектах.

