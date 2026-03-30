Украинские защитники провели серию успешных операций, направленных на системное уничтожение военной инфраструктуры и экономического потенциала агрессора. География поражений охватывает как временно оккупированные территории Крыма и Луганской области, так и приграничные районы РФ. Об этом пишет Генштаб.

Успешные удары по стратегическим целям: Крым, Луганщина и территория РФ

Одним из важнейших результатов стал точный удар в районе поселка Гвардейское в оккупированном Крыму. Там подтверждено поражение пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 Триумф. Учитывая дефицитность и огромную стоимость таких систем, это серьезная пробоина в ПВО захватчиков.

Не менее болезненным для экономики оккупантов стал прилет по Алчевскому металлургическому комбинату в Луганськой области. Предприятие, которое враг использовал для производства снарядов крупного калибра, охватил масштабный пожар.

Кроме того, в районе Новосветловки зафиксировано точное попадание в военный эшелон, что значительно осложнит логистику вражеской группировки на этом направлении.

Крымский Триумф и пожар в Алчевске: детали операций

В течение суток Силы обороны методично отработали по объектам в нескольких областях:

Запорожье: в районе Гуляйполя уничтожен пункт управления беспилотниками и зафиксировано попадание по скоплению пехоты.

Белгородчина (РФ): в селе Новая Таволжанка под удар попал район сосредоточения личного состава противника.

Резервы: серия ударов нанесена по силам агрессора в районах Березового (Днепропетровская обл.) и Басовки (Сумская обл.).

Данные объективного контроля, включая фото- и видеоматериалы, подтверждают высокую точность нанесенных ударов. Командование подчеркивает, что такие меры являются частью большой стратегии по подрыву боевых способностей врага.

На данный момент продолжается уточнение окончательных потерь оккупантов в живой силе и технике. Силы обороны продолжают разрушать военную машину Кремля, демонстрируя, что ни один стратегический объект врага не может чувствовать себя в безопасности.

