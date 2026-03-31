Реформа ТЦК з 1 квітня не почнеться: заява Міноборони

В українському інформаційному просторі офіційно спростували чутки про те, що масштабне реформування процесів мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування (ТЦК) стартує вже з 1 квітня. У Міністерстві оборони наголошують, щоподібні вкиди не відповідають дійсності, а робота над планом змін ще триває.

Деталі щодо підготовки майбутньої трансформації озвучив заступник міністра оборони Євген Мойсюк.

Чому поспіх у реформі ТЦК недоречний

За словами посадовця, реформа ТЦК — це занадто об’ємне та багатошарове завдання, щоб вирішувати його поспіхом. Відомство робить ставку на системність та ефективність, а не на гучні дати в календарі.

Реформа ТЦК — це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями. Потрібен системний комплексний підхід. Кожне рішення проходить тест на ефективність, — пояснив Євген Мойсюк.

Посадовець також акцентував на тому, що жодне нововведення не впроваджується наосліп. Перед тим, як стати частиною державної політики, кожна ініціатива проходить сувору перевірку на життєздатність.

Від аудиту до цифри: якими будуть ключові зміни в мобілізації

Головна мета майбутніх оновлень — зробити процес мобілізації максимально зрозумілим для суспільства та ефективним для фронту. Замість застарілих методів Міноборони запропонує рішення, що базуються на сучасному аудиті та технологічних стандартах.

Це буде логічно, прозоро та технологічно. На основі аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію, — підсумував заступник міністра.

Наразі відомство рухається за заздалегідь визначеним графіком, і вже незабаром планує розпочати публічну презентацію конкретних кроків.

Поки держава готує системні зміни, питання захисту прав громадян залишається вкрай актуальним. Юристи зазначають, що випадки порушення процедур під час мобілізаційних заходів все ще трапляються, тому важливо знати алгоритм дій.

