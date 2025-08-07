Для тебе Війна в Україні

“Немає часу”: ТЦК потрібно забрати з вулиць — військова омбудсменка

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Серпня 2025, 16:00
ТЦК мають прибрати з вулиць

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь