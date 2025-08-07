“Немає часу”: ТЦК потрібно забрати з вулиць — військова омбудсменка

Військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що працівників ТЦК потрібно прибрати з вулиць. Це доволі неочікувана заява на тлі того, що каже головнокомандувач Сирський та інші військовослужбовці про потребу продовження мобілізації. Чому ТЦК не повинні ловити людей на вулиці — ділимося в матеріалі.

Військова омбудсменка Решетилова: ТЦК потрібно прибрати з вулиць

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей в ефірі Громадського радіо заявила, що працівників ТЦК та СП потрібно прибрати з вулиць.

Насамперед — і це була моя вимога, відколи я прийшла на посаду — нам потрібно забрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць. Вони не повинні комунікувати з військовозобов’язаними. Тому що вони не навчені це робити.

Факт, що працівники ТЦК комунікують з людьми не так, як вони на це заслуговують, доводять численні відео в Мережі, суспільна реакція на них, підпали ТЦК, а також нещодавнє рішення про боді-камери та фіксацію спілкування з громадянами.

Решетилова додала, що перш ніж залучати ТЦК до роботи з людьми, варто було б навчити їх правильної комунікації, як це було з Національною поліцією на початку її формування у 2015 році.

Немає часу відбирати їх (співробітників ТЦК — ред.) чи оцінювати їхній психологічний стан, оскільки дуже багато з них повертаються з “нуля”, з пораненнями, і ясно, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік.

За словами Решетилової, оповіщенням і доправленням військовозобов’язаних до ТЦК мають займатися поліцейські. Омбудсменка додала, що в Україні нині не визначено законом, як фіксується затримання людини і доставлення до ТЦК.

А сама посадовиця сотнями отримує повідомлення про зникнення чоловіків з вулиць. Адже у ТЦК у чоловіків забирають телефони, і вони не мають можливості повідомити рідним, що сталося.

Водночас військова омбудсменка звернула увагу на ставлення цивільних до ТЦК. Підкреслила, що воно має стати людяним.

Раніше ми ділилися випадком, як працівники ТЦК використали електрошокер проти киянина, і він помер.

