“Нет времени”: ТЦК нужно забрать с улиц — военный омбудсмен

Военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что работников ТЦК нужно убрать с улиц. Это довольно неожиданное заявление на фоне того, что говорит главнокомандующий Сырский и другие военнослужащие о необходимости продления мобилизации. Почему ТЦК не должны “ловить” людей на улице — делимся в материале.

Военный омбудсмен Решетилова: ТЦК нужно убрать с улиц

Уполномоченная по защите прав военнослужащих и членов их семей в эфире Громадського радіо заявила, что работников ТЦК и СП нужно убрать с улиц.

В первую очередь — и это было мое требование, когда я пришла на должность — нам нужно убрать военнослужащих ТЦК и СП с улиц. Они не должны общаться с военнообязанными. Потому что они не научены это делать.

Факт, что работники ТЦК общаются с людьми не так, как они этого заслуживают, доказывают многочисленные видео в сети, общественная реакция на них, поджоги ТЦК, а также недавнее решение о боди-камерах и фиксации общения с гражданами.

Решетилова добавила, что прежде, чем привлекать ТЦК к работе с людьми, стоило бы научить их правильной коммуникации, как это было с Национальной полицией в начале ее формирования в 2015 году.

Нет времени отбирать их (сотрудников ТЦК — ред.) или оценивать их психологическое состояние, поскольку многие из них возвращаются с “нуля”, с ранениями, и ясно, что они не могут себя контролировать, когда испытывают агрессию в свою сторону.

По словам Решетиловой, оповещением и доставкой военнообязанных в ТЦК должны заниматься полицейские. Омбудсмен добавила, что в Украине сейчас не определено законом, как фиксируется задержание человека и доставка в ТЦК.

А сама чиновница сотнями получает сообщения об исчезновении мужчин с улиц. Ведь в ТЦК у мужчин забирают телефоны и возможность сообщить родным, что с ними произошло.

В то же время военный омбудсмен обратила внимание и на отношение гражданских к ТЦК. Подчеркнула, что оно должно стать человечным.

Раньше мы делились случаем, как работники ТЦК использовали электрошокер против киевлянина, и он скончался.

