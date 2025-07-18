Державне бюро розслідувань веде справу щодо смерті мобілізованого чоловіка, якого побив працівник ТЦК. Також до померлого було застосовано електрошокер, офіційно повідомляє прес-служба відомства.

Подробиці трагедії – у матеріалі.

Електрошокер проти мобілізованого: деталі справи

Як стало відомо, у травні 2025 працівники столичних ТЦК перевозили мобілізованих з навчального центру до Києва.

В автобусі перебував і потерпілий. За словами правоохоронців, чоловік порушував спокій у транспорті. У відповідь на це солдат Шевченківського ТЦК побив чоловіка та застосував до нього електрошокер. Мобілізований помер.

По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть, – повідомили у ДБР.

За словами слідчих, загиблий мав “певні проблеми зі здоров’ям”.

Водночас в автобусі перебував заступник начальника Подільського районного ТЦК. Він мав відповідати за перевезення військовозобов’язаних, однак на конфлікт посадовець не зреагував і не заважав побиттю загиблого.

Обидва працівники ТЦК отримали підозри та перебувають під вартою з 17 липня.

Солдату Шевченківського ТЦК висувають звинувачення за ч.5. ст.426-1 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило настання тяжких наслідків, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до 12 років за ґратами.

А заступнику начальника Подільського ТЦК висунули підозру за ч.4 ст.426 КК України (умисне неприпинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, у червні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував зміни в роботі ТЦК. Що планують змінити — читай за лінком.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!