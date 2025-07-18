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ТЦК застосували до киянина електрошокер, чоловік помер – ДБР

Марія Бєляєва, головна редакторка сайту 18 Липня 2025, 23:15
ТЦК електрошокер
Фото Depositphotos

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