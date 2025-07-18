Фото Depositphotos Державне бюро розслідувань веде справу щодо смерті мобілізованого чоловіка, якого побив працівник ТЦК. Також до померлого було застосовано електрошокер, офіційно повідомляє прес-служба відомства. Подробиці трагедії – у матеріалі. Електрошокер проти мобілізованого: деталі справи Як стало відомо, у травні 2025 працівники столичних ТЦК перевозили мобілізованих з навчального центру до Києва.В автобусі перебував і потерпілий. За словами правоохоронців, чоловік порушував спокій у транспорті. У відповідь на це солдат Шевченківського ТЦК побив чоловіка та застосував до нього електрошокер. Мобілізований помер. По прибуттю до столиці постраждалого винесли з автобуса на плац, де була констатована його смерть, – повідомили у ДБР. За словами слідчих, загиблий мав “певні проблеми зі здоров’ям”. Водночас в автобусі перебував заступник начальника Подільського районного ТЦК. Він мав відповідати за перевезення військовозобов’язаних, однак на конфлікт посадовець не зреагував і не заважав побиттю загиблого. Читати на тему ТЦК — у бойові підрозділи? Що відомо про нову реформу у війську Розповідаємо про зміни в роботі ТЦК та СП та чому працівники цих структур без бойового досвіду мають пройти військову службу в районах ведення бойових дій. Обидва працівники ТЦК отримали підозри та перебувають під вартою з 17 липня. Солдату Шевченківського ТЦК висувають звинувачення за ч.5. ст.426-1 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило настання тяжких наслідків, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років за ґратами. А заступнику начальника Подільського ТЦК висунули підозру за ч.4 ст.426 КК України (умисне неприпинення кримінального правопорушення, що вчиняється підлеглим, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває. Нагадаємо, у червні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував зміни в роботі ТЦК. Що планують змінити — читай за лінком. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: вбивство, Київ, мобілізація Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter