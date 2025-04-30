Війна в Україні

ТЦК — у бойові підрозділи? Що відомо про нову реформу у війську

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 30 Квітня 2025, 11:00
військові
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