ТЦК — у бойові підрозділи? Що відомо про нову реформу у війську

В Україні змінюється підхід до формування складу ТЦК та соціальної підтримки. Відтепер військовослужбовців, які не мають бойового досвіду та обмежень за станом здоров’я, направлятимуть на службу до бойових частин.

Їхні місця займуть ті, хто вже виконав свій обов’язок на фронті — поранені захисники, які не можуть повертатися до активних бойових дій, але мають знання і мотивацію працювати у тилу. Про це розповів Генеральний штаб ЗСУ.

Робітників ТЦК відправлять на фронт

Таке рішення ухвалене на рівні Головнокомандувача ЗСУ. Цей крок має не лише посилити бойові підрозділи, а й повернути довіру до ТЦК, яка за останній час похитнулася. Процес координації доручено одному з заступників начальника Генерального штабу ЗСУ.

Нововведення повинні забезпечити справедливість: аби кожен військовослужбовець виконував завдання відповідно до своїх можливостей і досвіду. Це зміцнить бойовий дух, командну єдність та довіру між побратимами.

До того ж з 2022 по 2025 рік вже проведено повну ротацію керівників ТЦК. Наразі близько 70% їхнього складу вже з бойовим досвідом, а близько половини — це поранені військові.

20% персоналу ТЦК та соціальної підтримки — цивільні особи, тобто працівники ЗСУ.

Реформа ТЦК

Окрім кадрових змін, реформа ТЦК включає й інші позитивні кроки:

збільшено кількість посад для соціальних працівників;

удосконалено облік резервістів та призовників;

створено юридичні підрозділи для захисту прав військовослужбовців.



Заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП й досі тривають, — зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Раніше ми розповідали про реформу ВЛК, що ж змінилося в Україні.

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