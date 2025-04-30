ТЦК — в боевые подразделения? Что известно о новой реформе в армии

В Украине меняется подход к формированию состава ТЦК и социальной поддержки. Отныне военнослужащих без боевого опыта и ограничений по состоянию здоровья, будут направлять на службу в боевые части.

Их места займут те, кто уже выполнил свой долг на фронте — раненые защитники, которые не могут возвращаться к активным боевым действиям, но у них есть знания и мотивация работать в тылу. Об этом рассказал Генеральный штаб ВСУ.

Работников ТЦК отправят на фронт

Такое решение принято на уровне Главнокомандующего ВСУ. Этот шаг должен не только усилить боевые подразделения, но и вернуть доверие к ТЦК, которое за последнее время пошатнулось. Процесс координации поручено одному из заместителей начальника Генерального штаба ВСУ.

Нововведения должны обеспечить справедливость: чтобы каждый военнослужащий выполнял задачи в соответствии со своими возможностями и опытом. Это укрепит боевой дух, командное единство и доверие между побратимами.

К тому же, с 2022 по 2025 год уже проведена полная ротация руководителей ТЦК. Сейчас около 70% их состава уже с боевым опытом, а около половины — это раненые военные.

20% персонала ТЦК и социальной поддержки — гражданские лица, то есть работники ВСУ.

Реформа ТЦК

Кроме кадровых изменений, реформа ТЦК включает и другие положительные шаги:

увеличено количество должностей для социальных работников;

усовершенствован учет резервистов и призывников;

созданы юридические подразделения для защиты прав военнослужащих.

Мероприятия по совершенствованию работы ТЦК и СП до сих пор продолжаются, — отметили в Генеральном штабе ВСУ.

Ранее мы рассказывали о реформе ВВК, что же изменилось в Украине.

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