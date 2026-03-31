Реформа ТЦК с 1 апреля не начнется: заявление Минобороны

В украинском информационном пространстве официально опровергли слухи о том, что масштабное реформирование процессов мобилизации и работы территориальных центров комплектования (ТЦК) стартует уже с 1 апреля. В Министерстве обороны подчеркивают, что подобные вбросы не соответствуют действительности, а работа над планом изменений все еще продолжается.

Подробности подготовки будущей трансформации озвучил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк.

Почему спешка в реформе ТЦК неуместна

По словам чиновника, реформа ТЦК — это слишком объемная и многослойная задача, чтобы решать ее впопыхах. Ведомство делает ставку на системность и эффективность, а не на громкие даты в календаре.

Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями. Нужен системный комплексный подход. Каждое решение проходит тест на эффективность, — объяснил Евгений Мойсюк.

Чиновник также акцентировал внимание на том, что ни одно нововведение не внедряется вслепую. Прежде чем стать частью государственной политики, каждая инициатива проходит строгую проверку на жизнеспособность.

От аудита до цифры: какими будут ключевые изменения в мобилизации

Главная цель будущих обновлений — сделать процесс мобилизации максимально понятным для общества и эффективным для фронта. Вместо устаревших методов Минобороны предложит решения, основанные на современном аудите и технологических стандартах.

Это будет логично, прозрачно и технологично. На основе аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от устаревших проблем и в то же время усилить армию, — подытожил замминистра.

На данный момент ведомство движется по заранее определенному графику и уже в ближайшее время планирует начать публичную презентацию конкретных шагов.

Пока государство готовит системные изменения, вопрос защиты прав граждан остается крайне актуальным. Юристы отмечают, что случаи нарушения процедур в ходе мобилизационных мероприятий все еще случаются, поэтому важно знать алгоритм действий.

